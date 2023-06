Aprenda a usar o WhatsApp mesmo sem internet

O WhatsApp é o mensageiro mais popular do Brasil. Através dele é possível se comunicar com familiares e amigos. Com suas últimas atualizações o aplicativo ganhou novas funções e é um dos pilares em inúmeras empresas brasileiras. Há um único problema que precisa ser corrigido: a conexão com à internet. É comum os usuários ficarem sem área em algumas localidades do país, e com isso, o WhatsApp para completamente de funcionar. Entretanto, agora é possível usar o WhatsApp mesmo sem internet.

Como funciona este processo?

Trata-se do uso de um Proxy de rede. Na qual há um intermediário entre o WhatsApp e o servidor final. Através disso o usuário consegue acessar todas as informações do aplicativo e suas respectivas funções através dessa espécie de ponte.

É bastante usado no meio corporativo, a fim de criar uma rede própria entre os seus funcionários. Evitando o vazamento de dados sensíveis. Com o WhatsApp funciona da mesma maneira.

A solução já havia sido planejada há algum tempo, ajudando milhões de pessoas no Brasil e no mundo que não possuem pleno acesso à internet. Obtendo dessa maneira uma melhor conexão, sem gastar nada com isso. Esta opção ainda não está disponível para todos.

Estima-se que somente em 2022, mais de 30 milhões de brasileiros não tiveram acesso à internet. Em 2021 o número era menor. Haja vista então que por mais desenvolvido que o país esteja, ainda há muitos brasileiros que sequer sabem o básico de redes.

Portanto, esta solução dada pela Meta é ideal para levar mais tecnologia e avanço para algumas regiões do país. Auxiliando no desenvolvimento igualitário.

Como acessar o WhatsApp sem internet?

Esta funcionalidade não está disponível para todos os usuários. Visto que ainda está sendo testada em alguns países e posteriormente que será distribuída para todos os dispositivos que possuem o WhatsApp instalado.

Isso tudo só funciona devido uma conexão direta com o servidor da Meta. Estando disponível para Android e iOS nas versões que estão atualizadas e liberadas.

Entre no aplicativo WhatsApp;

Clique em ‘configurações’;

Clique em ‘Armazenamento de dados’;

Vá até ‘Servidor proxy’, ‘Usar servidor proxy’ e por fim, ‘Definir servidor’.

Pronto.

É necessário apenas inserir o link direto cujo terá acesso ao servidor e poderá ter acesso ao WhatsApp mesmo sem internet. Este link proxy é disponibilizado por instituições ou pela própria Meta.

O intuito dessa atualização do WhatsApp é democratizar o uso do aplicativo e evitar possíveis prejuízos mediante o bloqueio da internet em vários países. Bem como o governo iraniano que tentou isso. Por mais que haja receios sobre este tipo de conexão, a Meta afirmou que é uma modalidade de acesso bastante segura.