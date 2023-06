A Caixa Econômica Federal (CEF) é uma das instituições bancárias mais tradicionais do Brasil. Possui milhões de clientes, não sendo apenas beneficiários do Governo Federal. Aos correntistas da CEF, há um alerta geral da instituição aos seus clientes. É importante estar atento a todas as notícias a fim de ficar por dentro de todos os detalhes anunciados pela instituição bancária.

Comunicado NACIONAL da caixa para todos os correntistas | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa faz alerta geral para os clientes

O alerta geral da Caixa para os seus clientes é sobre as tarifas aplicadas nas transações por meio do Pix. Seja para Pessoa Física ou MEI, a instituição pretendia cobrar pequenas taxas sobre cada transação realizada.

Desse modo, todos os correntistas do banco teriam que pagar alguns valores a cada vez que fosse necessário usar a ferramenta Pix. Visto que o Pix tornou-se tão popular exatamente por isso: pela facilidade e por ser gratuito.

Entretanto, houve um pequeno imprevisto nisso e essa medida foi barrada antes mesmo ser colocada em prática. Visto que por uma ordem do Planalto, esta medida será barrada por tempo indeterminado. Entenda o que realmente aconteceu.

Nesta última segunda-feira, 19, a Caixa informou aos seus clientes que iria realizar cobranças nas transferências Pix para Pessoas Físicas e Jurídicas. Entretanto, logo que os ministros e o presidente Lula ficaram sabendo: a medida acabou sendo vedada.

Isto porque a Caixa não informou ao Planalto sobre essa nova medida, por esse motivo, essa cobrança não será válida. Por mais que a medida seja permitida pelo BC e já haja outras instituições fazendo isso, há outros motivos envolvendo o porquê a Caixa fez isso.

A partir desse anúncio, começou uma repercussão bastante negativa para CEF. E por isso foi barrada e tudo indica que não serão cobradas taxas por tempo indeterminado. Isto é, nas transferências Pix.

Repercussão negativa é alvo de ataques

Portanto, a Caixa alertou aos clientes que o seu principal intuito é manter o seu compromisso e transparência com os clientes Caixa. Então, que posteriormente as taxas poderiam ser aplicadas, mas com cautela e aviso aos devidos órgãos responsáveis. Como é o caso do Planalto.

Entretanto, por enquanto isso não deve acontecer: visto que as informações obtidas é de que o anúncio deve ser suspenso até que haja novas ordens do presidente Lula. Tudo indica que esse anúncio de novas taxas será prorrogado.

Ou então até mesmo suspenso, até que o Planalto análise e permita que haja a alteração nas regras. Visto que isso não está indo contra as políticas do BC, o único problema é que a Caixa realizou essa alteração sem comunicar suas novas políticas de gestão ao Planalto.

Desse modo, as cobranças de tarifas nas transferências Pix estão desativadas e não há uma data estipulada para que elas sejam implementadas nas contas dos clientes Caixa.