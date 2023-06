WhatsApp mudará a comunicação para sempre com NOVO recurso; confira

O aplicativo WhatsApp é o app mais utilizado e procurado, é um recurso que desde o seu lançamento não parou de crescer e de trazer novas atualizações para melhorar a comunicação de seus usuários. Ele foi criado por dois amigos da Yahoo, o Jan Koum e Brian Acton.

Assim que esses dois amigos lançaram no mercado, a empresa Meta comprou o WhatsApp. Lembrando que a meta já é dona de outras duas redes sociais que são bastante utilizadas: Facebook e Instagram.

conheça a nova ferramenta do WhatsApp.

WhatsApp

O WhatsApp é hoje um aplicativo mensageiro de textos instantâneos, tem como enviar vídeos, imagens, documentos em PDF, fazer chamada de vídeo e de voz, é um app realmente funcional.

A empresa Meta é administrada pelo Mark Zuckerberg e está sempre em primeiro lugar devido a busca de trazer novas ferramentas para essas plataformas. Na nova atualização do WhatsApp será implementado um recurso para a experiência dos usuários da rede. É uma ferramenta que foi inspirada no Telegram.

Nova ferramenta

Nesses últimos meses a empresa Meta conseguiu realizar várias atualizações para manter a supremacia do WhatsApp em relação as outras redes, e assim vai ser introduzido no aplicativo a ferramenta que se chama Canais.

No dia 08 de junho esse recurso foi lançado para alguns usuários para eles enviarem conteúdo para uma lista de contatos. O que chamou atenção é que as pessoas conseguem enviar mensagens para quantas pessoas quiserem, por isso tem funções semelhantes ao Telegram.

Uma dessas funções semelhantes é que as pessoas dos canais não vão poder responder às perguntas com mensagem, mas podem reagir o texto e participar das enquetes.

Essa ferramenta no momento só está disponível na Colômbia e Singapura, no Brasil vai ser liberada somente nos próximos meses. A Meta compartilhou informações que a função tem o potencial de facilitar a disseminação de textos, vídeos e imagens para um número maior de pessoas.

Não podemos deixar de mencionar que a funcionalidade dos Canais é diferente do recurso de transmissão onde é preciso adicionar contato por contato em uma lista para conseguir enviar uma mensagem.

Ou seja, com esse recurso os usuários precisam seguir um canal específico para acessar os conteúdos que foram compartilhados, vai evitar a necessidade de compartilhar números de telefone entre os participantes e os administradores.

As mensagens que são transmitidas pelos canais são criptografadas e são automaticamente excluídas após 30 dias.

