É bastante importante estar com o IPVA 2023 pago. Caso contrário, é cabível de multa durante as blitz diárias que acontecem no Brasil. Podendo ser pago à vista ou parcelado, é importante estar atento aos valores pagos e pendentes, a fim de evitar ser pego de maneira irregular. O Poupatempo a fim de auxiliar os cidadãos, está disponibilizando uma ferramenta de consulta de IPVA, que pode ser acessada diretamente pelo WhatsApp. Veja como funciona e o passo a passo completo de como usar.

IPVA 2023 pode ser consultado pelo WhatsApp; aprenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

Poupatempo lança ferramenta digital

O Poupatempo lançou uma ferramenta digital de consulta de IPVA. Válida para este ano de 2023 e os demais anos, caso a ferramenta não saia do ar. É válida apenas para os cidadãos que possuem veículos em São Paulo. Se tudo der certo, é possível que a ferramenta se expanda para outros estados.

Rapidamente os brasileiros hão de ter acesso aos valores do tributo e taxas aplicadas. Os cidadãos podem quitar o IPVA com 3% de desconto no mês de janeiro. Entretanto, é possível parcelar sem desconto.

São válidas até cinco parcelas seguidas, cada uma delas precisa ser de R$ 68,52 ou maior. Opção excelente para veículos cujo o IPVA é mais alto. Tudo com base na tabela Fipe. Por exemplo: o IPVA do HB20 2023 é de R$ 1.812,20. Caso seja pago à vista, saí por R$ 1.757,83.

É importante consultar os valores a fim de calcular corretamente as melhores condições de pagamento que se encaixem no perfil de cada pessoa. Lembrando que o licenciamento do veículo também pode ser pago pelo sistema do Poupatempo em convênio com o Governo do Estado de São Paulo.

Como usar a ferramenta?

É bem simples. Lembrando que somente os cidadãos que possuem veículos em São Paulo têm acesso ao sistema. Os veículos cadastrados em outros estados precisam usar dos meios próprios disponibilizados pelas entidades de trânsito locais.

Para usar a ferramenta é bem simples: o usuário precisa apenas ter em mãos o WhatsApp e o LoginSP. Ademais, é necessário seguir os passos abaixo.

Entre no WhatsApp;

Adicione o contato (11) 9 5220-2974 e envie um “Oi”;

Selecione “Consulta IPVA” e digite o CPF e senha no LoginSP;

Digite a placa e Renavam do veículo e aguarde a análise.

Pronto. Em questão de segundos o sistema irá mostrar todos os detalhes sobre o IPVA 2023 do veículo. Para acessar a aba é necessário identificar os dados do LoginSP, a fim de ter acesso a todos os serviços do Governo de São Paulo.

Os códigos gerados são enviados para o SMS ou e-mail cadastrado. É possível usar essa ferramenta em qualquer dispositivo móvel e até mesmo através do WhatsApp Web.