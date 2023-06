Você tem? 17 doenças que garantem benefícios IMEDIATAMENTE

São muitas pessoas que tem dúvidas em relação aos tipos de doenças que o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) aceita para dar o direito do auxílio por incapacidade temporária, mas conhecido popularmente como o antigo auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, sem ser necessário cumprir a carência mínima que é o órgão impões que são 12 meses de contribuição.

Tem duas doenças que entraram para a lista de doenças do INSS que dão o benefício mesmo que o segurado tenha feito o pagamento das 12 contribuições, é a do acidente vascular encefálico (agudo) e abdome ajudo cirúrgico.

Leia abaixo no texto as doenças que o INSS aceita a isenção de carência.

Lista de doenças do INSS

Veja a lista das doenças atuais que o órgão aceita a isenção da carência para os benefícios auxílio por incapacidade temporária e também a aposentadoria por incapacidade permanente. Ao total são 17 doenças:

Tuberculose ativa

Hanseníase

Alienação mental

Neoplasia maligna

Cegueira

Paralisia irreversível e incapacitante

Cardiopatia grave

Doença de Parkinson

Espondilite anquilosante

Nefropatia grave

Doença de Paget (osteíte deformante)

Síndrome da deficiência imunológica adquirida (Aids)

Contaminação por radiação

Hepatopatia grave

Esclerose múltipla

Acidente vascular encefálico (agudo)

Abdome agudo cirúrgico.

Ou seja, o segurado pode ter o benefício por incapacidade desde que apresente laudo médico para comprovar a doença assim também como o atestado médico.

Carência do INSS

A carência do INSS é um período mínimo de contribuições para o órgão para que assim o segurado ou o dependente consiga ter o direito de receber um benefício. Ou seja, quando um segurado pedir um benefício em regra é preciso comprovar as contribuições previdenciárias de um tempo mínimo para ter direito de receber, esse período é conhecido como carência do INSS.

Solicitando o benefício

É necessário que o segurado entre em contanto por meio do site ou aplicativo meu INSS (está disponível para download no Play Store tanto para Android como iOS) ou pela central de atendimento 135 para realizar o agendamento com a perícia médica.

No dia dessa consulta é preciso levar os laudos, atestados, exames e guias médicas para a comprovação da doença para o perito avaliar, somente após essa avaliação que a pessoa vai saber se pode receber ou não.

