Há bastante tempo existe uma tradição brasileira: cofrinhos. Moedas são guardadas e posteriormente o cofrinho é quebrado e o dinheiro gasto com algo importante. Por mais que hoje em dia isso não seja mais tão presente, é possível encontrar moedas no cotidiano. Ao serem guardadas na carteira, podem até ser esquecidas. Entretanto, é possível ter milhões armazenados dentro de casa e mal saber. Isso tudo porque algumas moedas valem bastante dinheiro. Entenda o porquê disso e quais são essas 6 moedas que podem valer bastante.

QUEBRE O COFRINHO! 6 moedas comuns hoje valem uma fortuna | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

Por que essas moedas são tão valiosas?

Essas moedas possuem um alto valor em razão da sua raridade. Mas isso porque sua quantidade de emissões foram poucas. Seja por um evento comemorativo ou erro de impressão. Portanto, elas podem valer muito mais do que aquele número expresso em sua superfície. Como é o caso da moeda de R$ 0,50 que pode valer mais de R$ 1 mil. E o motivo? Ela possui uma letra “A” ao lado da bandeira nacional.

Erros como esse fazem com que a moeda seja bastante procurada pelos numismatas. Os valores são pagos de acordo com a qualidade da moeda. Isto é, estado de preservação. Portanto, quem tem o hábito de guardar as moedas e principalmente com bastante cuidado: acaba se dando muito bem.

É feito um estudo bem delicado sobre cada detalhe. Data, característica, tipo, tamanho, etc. A partir de então, o seu valor de mercado é dado. Aos que possuem moedas muito raras, é uma boa opção levá-las a leilões, onde geralmente os valores pagos são muito maiores.

Estas 06 moedas podem valer uma verdadeira fortuna

Portanto, é o momento de averiguar nas carteiras se há ou não uma dessas moedas. A última da lista é uma das mais fáceis de serem encontradas.

Moeda de R$ 0,05 de 1999: como foram feitas poucas unidades, seu valor pode ser multiplicado em mais de 100 vezes. É possível vender essas moedas no lugar certo por valores entre R$ 50 e R$ 70.

como foram feitas poucas unidades, seu valor pode ser multiplicado em mais de 100 vezes. É possível vender essas moedas no lugar certo por valores entre R$ 50 e R$ 70. Moeda de R$ 1 em homenagem ao centenário de Juscelino Kubitschek (2002): é um pouco difícil de ser encontrada. Uma unidade dessa moeda pode custar até R$ 50 dependendo do seu estado de conservação.

é um pouco difícil de ser encontrada. Uma unidade dessa moeda pode custar até R$ 50 dependendo do seu estado de conservação. Moeda de R$ 0,10 de 1999: tal como a primeira moeda, foram feitas poucas unidades, seu valo de mercado pode custar até R$ 50 facilmente.

tal como a primeira moeda, foram feitas poucas unidades, seu valo de mercado pode custar até R$ 50 facilmente. Moeda de R$ 1 em comemoração ao 40º aniversário do BC (2005): também foi emitida em grandes unidades. Entretanto, atualmente poucas pessoas possuem essa moeda. Mas pode ser vendida por mais de R$ 100 com tranquilidade. Em leilões o preço pode aumentar em algumas dezenas.

também foi emitida em grandes unidades. Entretanto, atualmente poucas pessoas possuem essa moeda. Mas pode ser vendida por mais de R$ 100 com tranquilidade. Em leilões o preço pode aumentar em algumas dezenas. Moeda de R$ 0,50 de 2012: durante sua emissão aconteceu alguns erros de impressão, e por esse motivo ao ser encontradas em contraste com outras do mesmo modelo: podem ser pagos mais de R$ 700.

durante sua emissão aconteceu alguns erros de impressão, e por esse motivo ao ser encontradas em contraste com outras do mesmo modelo: podem ser pagos mais de R$ 700. Moeda de R$ 0,25 em homenagem à FAO (1995): é uma das moedas mais raras, entretanto, como foram emitidas mais de 1 milhão de unidades, é fácil de ser encontrada. É possível vendê-la por até R$ 30.

Portanto, essas seis moedas são bem valiosas e ao serem encontradas podem ser comercializadas facilmente no mercado brasileiro.