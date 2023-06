Modo “bolha” do WhatsApp: como ativar e para que serve?

WhatsApp possui modo ‘bolha’? O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais utilizados no mundo, está sempre atualizando suas funções para melhorar a experiência do usuário. Duas dessas funções, o ‘modo bolha’ e o chamado ‘modo infiel’, têm chamado a atenção dos usuários por suas características únicas. Ambos prometem proporcionar novas formas de interagir com o aplicativo e, por consequência, com aqueles que amamos. Vamos mergulhar mais profundamente para entender como esses modos funcionam e como ativá-los.

O modo bolha do WhatsApp é uma função útil que permite visualizar notificações e chats sem precisar abrir o aplicativo. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Entenda o modo ‘bolha’ do WhatsApp

Os aplicativos de mensagens se tornaram a maneira preferida de muitos para se comunicar, seja por texto, chamada de voz ou videochamada. O WhatsApp e o Telegram lideram essa revolução digital, oferecendo constantemente novas funções para tornar suas plataformas mais atraentes para os usuários. Dentre essas funções, destacam-se o modo bolha e o modo infiel.

O ‘modo bolha’, como é conhecido, permite que notificações, chats e estados do WhatsApp apareçam na tela do seu smartphone sem que você precise abrir o aplicativo. Ele cria uma espécie de janela pop-up na sua tela, com um ícone do WhatsApp em formato de balão, que pode ser selecionado para abrir ou fechar a janela de bate-papo. Essa função é especialmente útil para aqueles que desejam ter acesso rápido e fácil às suas mensagens enquanto usam outros aplicativos.

Para ativar o ‘modo bolha’ no WhatsApp, você precisará de um dispositivo Android, pois essa função ainda não está disponível para usuários de iOS. Vá para as configurações do seu dispositivo e selecione ‘Recursos avançados’. Role até a parte inferior e procure por ‘Notificações flutuantes’. Clique nessa opção e ative o ‘Smart View pop-up’, selecionando o WhatsApp para que as notificações do aplicativo sempre apareçam na sua tela.

Modo infiel

Já o chamado ‘modo infiel’ é uma funcionalidade do WhatsApp que permite ao usuário criar uma segunda conta no mesmo aparelho. Isso pode ser útil para quem deseja manter a privacidade de certas conversas. Para ativá-lo, é necessário instalar a versão mais atual do WhatsApp no seu celular. Em seguida, faça um backup para garantir a segurança dos seus dados.

Nas ‘Configurações’ do seu dispositivo, procure por ‘Recursos avançados’ e, depois, pela opção ‘Dual Messenger’ ou ‘Aplicativos Duplos’. Essa opção permite que você crie uma segunda instância do WhatsApp no seu dispositivo. Escolha o aplicativo e ative a opção. Em seguida, você precisará instalar o WhatsApp novamente e registrar um novo número para criar a nova conta.

Vale ressaltar que, para os usuários de iOS, o processo para a criação de uma segunda conta é um pouco diferente. Eles podem simplesmente baixar e instalar o aplicativo ‘WhatsApp Dual’ para usar a mesma conta em diferentes dispositivos.

Estas são apenas algumas das muitas funções inovadoras disponíveis nos aplicativos de mensagens instantâneas de hoje. Quer você escolha usar o ‘modo bolha’, o ‘modo infiel’ ou qualquer outra função disponível, o objetivo final é sempre o mesmo: tornar a comunicação mais fácil e acessível para todos.

