Notícia quente! Confira se seu nome está na lista dos beneficiados pelo Bolsa Família em junho de 2023

O Bolsa Família assiste cerca de 21 milhões de brasileiros todos os meses, oferecendo para eles uma renda mínima para que possam viver com dignidade, mas vale salientar, que embora o Brasil seja um país com dimensões continentais, nem todos têm direito ao programa social, pois o foco dele são grupos especiais de brasileiros, que estão mais vulneráveis. E é importante todos os meses conferir quem irá receber o programa, pois ao sair dos requisitos básicos, o beneficiário perde o direito, entenda.

Confira quem irá receber o Bolsa Família em Junho | Notícia bombástica! Auxílio emergencial de junho com parcelas de até R$ 3.000 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como participar do Bolsa Família?

O Bolsa Família é apenas mais um dos inúmeros programas sociais que há no Brasil e como qualquer outro programa social, é preciso que os interessados tenham cadastro ativo no CadÚnico, esse é o primeiro passo. Lembrando que após isso, é preciso cumprir os requisitos de renda mínima.

Caso esteja tudo correto com o interessado, ele vai para uma fila de espera, ao surgir novas vagas, o cidadão é incluído na folha de pagamento e começa a receber o benefício todos os meses.

Vale lembrar que caso a pessoa não se enquadre nos critérios para receber o Bolsa Família, ainda pode se enquadrar nos critérios para receber outros programas sociais, como a tarifa baixa renda e até mesmo o auxílio gás, que garante de maneira bimestral o valor para comprar o gás de cozinha.

É possível ser bloqueado do programa social?

Agora, após tantas melhorias no programa social, ficou bem mais rígida a conduta do Governo para retirar as pessoas que estão recebendo o benefício de maneira irregular, então, uma vez que entrou na folha de pagamentos, deve ser seguido à risca todas as regras do Bolsa Família.

A principal, por exemplo, é manter o CadÚnico sempre atualizado, sempre que houver alguma mudança significativa no núcleo familiar, como nascimento ou óbito de algum integrante ou quando alguém conseguir um emprego formal.

Caso não ocorra mudança tão ‘séria’, a atualização das informações deve ser realizada a cada 24 meses e se isso não ocorrer, a família pode acabar perdendo o benefício social.

Quais são as pessoas que irão receber o benefício neste mês?

São vários os critérios para participar do Bolsa Família, mas as principais pessoas que devem receber o benefício neste mês é:

Famílias que se enquadram na situação de extrema pobreza, ou seja, com renda familiar que vai de zero a R$ 100,00;

Famílias que se enquadram na situação de pobreza, ou seja, com renda familiar que vai de R$ 100,01 até R$ 200,00;

Famílias que tenham alguma mulher gestante ou que esteja amamentando ou pessoas com idade entre 0 e 21 anos incompletos.

Todas essas pessoas que estiverem no programa social, terão direito a receber um valor de pelo menos R$ 600 que pode ser acrescido, em caso de outros adicionais.