Ganhe dinheiro enquanto estuda! Estudantes do Bolsa Família podem receber R$1.400

Atualmente, o Programa Bolsa Família é bem mais do que um simples benefício de transferência de renda, ele garante que as famílias tenham uma perspectiva melhor de futuro e não precisem do auxílio durante toda sua vida. Para isso, é incentivado que os beneficiários estudem e que busquem um emprego formal. A grande novidade, é uma Bolsa, que o Governo irá oferecer apenas para os beneficiários estudarem, entenda como funciona.

Confira como ganhar dinheiro enquanto estuda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual o valor pago pelo Bolsa Família?

O programa Bolsa Família garante mensalmente aos seus beneficiários o valor de pelo menos R$ 600, sendo que agora há uma maior equidade no processo de pagamento, já que quanto maior a família, maior será o valor que ela irá receber, a fim de garantir a renda per capita de pelo menos R$ 142.

Além da renda per capita mínima, o programa social está disponibilizando outros adicionais, para proporcionar uma melhora na renda das famílias que fazem parte do programa, como o adicional à primeira infância, que garante o valor de R$ 150 a mais para cada criança com idade inferior a seis anos.

E neste mês de junho, haverá o primeiro pagamento do adicional de renda variável, onde cada pessoa com idade entre 7 e 18 anos ou gestante, terá direito a um valor extra de R$ 50.

Quem irá ganhar uma bolsa somente para estudar?

A bolsa em questão faz parte de um programa administrado pelo Ministério da Educação, que visa incentivar de maneira financeira os estudos de estudantes que fazem parte do Bolsa Família e estão no Ensino Superior.

O valor mensal da bolsa é de R$ 1.400 e pretende ajudar os estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, além de ser uma maneira de incentivar que eles prossigam no ensino superior e não desistam, mesmo com as dificuldades financeiras inerentes durante todo o processo. O programa irá oferecer cerca de 2.300 bolsas.

A prioridade será os estudantes indígenas e quilombolas e para se cadastrar, é preciso entrar no Sistema de Gestão da Bolsa Permanência (SISBP) e analisar as informações detalhadas inerentes às bolsas e quais os documentos necessários.

Sobre o programa

O MEC usa o programa como uma forma de manter os estudantes mais vulneráveis no ensino superior, para que eles consigam terminar os seus cursos. A prioridade são as faculdades federais que possuem um maior número de bolsistas cadastrados e que nos processos anteriores, não tenham conseguido às bolsas.

O atual ministro da educação, Camilo Santana, salientou a importância da iniciativa e revelou que está estudando a viabilidade de uma bolsa do tipo, mas para os estudantes do Ensino Médio, a fim de incentivar que eles continuem indo para as aulas.

Por fim, o Bolsa Permanência foi criado em 2013 e desde então, já ajudou milhares de jovens e cada vez mais, tem se mostrado importante para ajudar os estudantes de classes mais baixas, ao todo, já ofereceram mais de 10 mil bolsas.