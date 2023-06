Alerta! Bolsa Família cancelado: saiba quais são os 3 motivos mais comuns

O depósito nesse mês do Bolsa Família vai começar no dia 19 para todos os beneficiários que têm NIS final 1, e já podem começar a movimentar o dinheiro a partir do dia 17, devido a isso, muitas pessoas estão preocupadas porque seu benefício está bloqueado e não sabe se vai conseguir receber.

Desde o mês de março, quando Lula relançou o programa do Bolsa Família iniciou o pente-fino e vai até o mês de dezembro. O pente-fino é para conseguir averiguar cadastro por cadastro e aqueles que estiverem irregulares terão o benefício bloqueado, e para desbloquear é necessário ir até um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Regras de participação

O beneficiário conseguindo atualizar todos os seus dados no CRAS, e se permanecer na regra de participação ele volta a receber as parcelas normalmente. As regras são:

Renda per capita mensal familiar de até R$ 218

Estar com os dados atualizados no Cadastro Único

Respeitar as condicionalidades do programa.

É necessário estar dentro das regras, mas também descobrir qual foi o motivo que resolveram bloquear o seu benefício. São três pontos que levam o bloqueio, são eles:

Renda diferente da informada pela família

Falta de atualização do Cadastro Único por mais de 24 meses

Fim da regra de emancipação do Auxílio Brasil.

Bloqueio do Bolsa Família no mês de junho

No mês de maio os bloqueios do Bolsa Família foram interrompidos, por isso os locais conseguiram se organizar para fazerem as atualizações necessário para ter o desbloqueio desses benefícios, porém tudo isso ainda depende do governo, porque não é todas as cidades que têm um atendimento bom e nem sempre consegue suprir a demanda.

Devido a essas condições, Lula criou um grupo de trabalho para conseguir melhorar a estrutura do Bolsa Família, já que é o maior programa social atualmente no Brasil que atende 21 milhões de famílias.

Por mais que eles pararam no mês de maio, esses bloqueios dos cadastros que estão irregulares vão voltar nesse mês de junho, no entanto esse movimento será mais forte no mês que vem que vai ser o segundo pagamento mais completo do programa.

Bolsa Família em dia

Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social disse que as condições para continuar recebendo o benefício todos os meses sem nenhum problema é uma série de regras que foram utilizadas dos primeiros mandatos de Lula e assim que ele ganhou voltou com esses requisitos para ter um controle do programa. Confira abaixo a lista:

Manter a carteira de vacinação das crianças atualizadas

Guardar e manter comprovante matricular para as crianças

Garantir acompanhamento do pré-natal para gestantes

Acompanhar a situação de mães que amamentam

Realizar o acompanhamento de campanhas socioeducativas para crianças em situação de trabalho infantil.

