Governo anuncia: TRABALHADORES serão recompensados

O banco da Caixa Econômica Federal já compartilhou que até o final do mês de agosto desse ano ela vai distribuir o lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os trabalhadores que tem saldo no fundo, essa notícia surpreendeu os trabalhadores além de criar uma expectativa e interesse nesse público.

Pois esse montante de dinheiro precisa ser repassado e vai beneficiar muitos brasileiros no Brasil inteiro. Porém, vale lembrar que as transações permitidas por lei são válidas nessa distribuição. O banco da Caixa tem como base os lucros dos bancos do ano de 2022, que foi estimado em R$ 15 bilhões e o percentual que foi estabelecido também pelo conselho curador do FGTS.

O conselho é formado por representantes de trabalhadores, empresas e governo, porque os três juntos conseguem chegar em uma conclusão equilibrada e justa para todos.

Caixa vai distribuir o lucro do FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conselho Curador do FGTS

Segundo a Caixa Econômica Federal, as informações que foram divulgadas têm os detalhes específicos sobre como vai acontecer essa distribuição, e todas essas informações estão disponíveis no site da instituição e também do FGTS. Todos os trabalhadores podem aguardar ansiosamente por essas demonstrações contábeis do exercício de 2022 do FGTS, serão compartilhadas após a deliberadas pela governança, o conselho curador.

A notícia já está trazendo alívio para algumas pessoas no âmbito financeiro, principalmente para os trabalhadores que estão enfrentando essa situação econômica em nosso país.

Meu FGTS está bloqueado?

Para conseguir acessar o benefício que será compartilhado pela Caixa é necessário conferir primeiramente o saldo do seu FGTS, algumas pessoas que fizeram essa consulta notaram que o saldo estava bloqueado e isso gerou muitas dúvidas do que significa e o que deve ser feito.

Se você deseja saber que a conta do FGTS está bloqueada, o trabalhador pode entrar pelo aplicativo FGTS e procurar essa informação na tela principal, através de um ícone que tem um formato de cadeado bem próximo ao saldo da conta, se isso aparecer na conta é porque está bloqueada.

Vale lembrar que o valor bloqueado também mostra no extrato da conta.

