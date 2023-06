Extra! Extra! 13º salário do Bolsa Família já tem calendário e valores definidos

Semana de ótimas notícias para quem é beneficiário do programa Bolsa Família. No ano de 2021, foi lançado o 13º salário desse programa, foi pago apenas em 2021 e agora voltar em 2023. Lembrando que esse abono natalino vem junto com novas regras, valores e calendário.

Esse abono natalino não partiu de uma iniciativa do Governo Federal, ou seja, esse pagamento do 13 salário será apenas para os titulares do benefício que moram em Pernambuco, pois essa decisão partiu da governadora do Estado, que se chama Raquel Lyra.

confira as últimas notícias sobre o 13º do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Suspensão do 13º salário do Bolsa Família gera discussão

A governadora comentou no início do seu mandato que não tinha previsão para o pagamento natalino para esse público em específico, que foi criado na gestão de Paulo Câmara, e essa fala gerou discussão e críticas ao PSB por esse atraso. No entanto, no mês de fevereiro deste ano, Raquel conseguiu estabelecer as datas de viabilização desse abono.

E uma dessas cobranças foram feitos pelo deputado estadual, Sileno Guedes que informou que o governo que prometeu enxergar os invisíveis não está cuidando deles.

Valor do 13 salário do Bolsa Família em Pernambuco

Com as regras tradicionais desse abono natalino, todos os trabalhadores de carteira assinada podem receber o valor referente a remuneração que ele recebe. E quando falamos do 13º salário do Bolsa Família o Governo de Pernambuco comunicou a liberação da parcela extra no valor de R$ 150 para 3,3 milhões de beneficiários pernambucanos.

Vale ressaltar que essas pessoas têm direito a quantia fixa também de R$ 600 e bônus de R$ 150 para até duas crianças de 0 a 6 anos, e uma parcela extra de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos.

Calendário Bolsa Família

NIS final 1: 19 de junho

NIS final 2: 20 de junho

NIS final 3: 21 de junho

NIS final 4: 22 de junho

NIS final 5: 23 de junho

NIS final 6: 26 de junho

NIS final 7: 27 de junho

NIS final 8: 28 de junho

NIS final 9: 29 de junho

NIS final 0: 30 de junho.

Veja também: EXCLUÍDOS do 13º salário; veja quem não receberá este ano

13º salário em outros estados

A proposta do 13º salário para todo o público ainda está em trâmite no Congresso Nacional através de um Projeto de Lei, porém isso já tem alguns meses e até o momento não ocorreu nenhum avanço.

Veja também: Comunicado: PAGAMENTO do Bolsa Família será antecipado para um grupo específico