Urgente: Aposentados do INSS terão acesso a auxílio extra

Os aposentados já sofreram um pouco para trabalhar e ter o direito da aposentadoria, mas já pensou em algum momento receber um valor extra? Seria bom, não é mesmo? Isso pode acontecer, recentemente aconteceu uma reviravolta para os trabalhadores que por alguns motivos de saúde estão bloqueados de trabalhar.

Ou seja, esse grupo receber uma ótima notícia, um aumento de 25% referente ao valor do benefício que está sendo pago por estar incapacidade de trabalhar, e com esse aumento pode ajudar a ter uma vida mais digna.

Essa notícia está trazendo esperança e ajuda financeira para esse público de aposentados, já que precisam de uma assistência permanente de outra pessoa. Quer conhecer um pouco mais sobre essa novidade, continue a leitura.

Auxílio-acompanhante é o auxílio extra para os aposentados do INSS

A notícia que está alegrando a todos nesse mês de junho é o auxílio-acompanhante que vai aumentar o valor da aposentadoria em cerca de 25% para todos os aposentados que precisam de assistência de outra pessoa para ter os seus cuidados.

Ou seja, durante a perícia médica o médico vai averiguar a real situação do paciente e confirmar se realmente ele (a) está incapacitado de voltar ao trabalho e vai precisar de uma ajuda permanente de uma pessoa para o auxiliar, se realmente for comprovado essa necessidade o segurado pode solicitar o novo auxílio-acompanhante.

Lembrando que os 25% da aposentadoria por invalidez não é automática, o segurado vai precisar solicitar esse acréscimo ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e apresentar documentos para comprovar essa necessidade de outra pessoa para cuidar.

Quais são os documentos?

Laudos médicos

Relatórios

Exames que confirmam a condição de dependência e incapacidade para realizar as atividades diárias

Todos esses documentos precisam ser recentes para estar dentro dos requisitos do INSS. Assim que entregar os documentos e comprovar que precisa do auxílio de uma pessoa, vai ser realizado uma avaliação e se for aceito o segurado já começa receber o valor de 25% a mais.

Tudo isso foi pensando para ajudar os beneficiários do INSS que precisam de um cuidador permanente para garantir uma qualidade de vida digna e segura.

Os casos são analisados individualmente

Vale lembrar que cada caso tem suas particularidades por isso é analisado individualmente para dar mais atenção aos pontos necessários do segurado do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). É importante o segurado está dentro dos requisitos e das regras em todas as informações para garantir o direito e fazer o processo corretamente.

