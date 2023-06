Benefícios em série! Cadastro Único oferece até 5 vantagens

Neste mês de junho, todos os beneficiários do programa Bolsa Família através da plataforma do Cadastro Único vão ter acesso a alguns adicionais que vão ajudar ainda mais o âmbito financeiro dessas famílias. Lembrando que o valor de R$ 600 é um valor fixo que é pago para todas as famílias, e para as famílias que são pequenas tem 5 incentivos que podem ajudar a chegar nesse valor mínimo.

Acompanhe a leitura para conhecer 5 incentivos para as famílias receberam um valor a mais e ter ajuda financeira, principalmente as famílias que são numerosas e que ainda passam dificuldade com a parcela mínima de R$ 600,00.

Critérios do Bolsa Família

Não podemos deixar de mencionar que da mesma forma que é necessário estar dentro dos requisitos para receber a parcela do programa Bolsa Família mensalmente, para receber os adicionais é necessário seguir algumas regras também, já que se trata de benefícios adicionais e não obrigatórios.

Ou seja, é necessário que todas as crianças e adolescentes da família tenha frequência escolar para garantir a educação como ferramenta de transformação social, lembrando que as crianças com até 6 anos precisam ter acompanhamento nutricional.

Uma exigência que não podemos deixar de compartilhar é que as famílias tenham seu cadastro único sempre atualizado, caso contrário o benefício é bloqueado.

Benefícios do Cadastro Único

Um desses adicionais é bastante conhecido já pelo público que é o valor de R$ 150,00 para crianças de 0 a 6 anos, no máximo duas crianças por famílias que esse benefício pode ser pago, ou seja, o titular pode receber no máximo R$ 300 a mais, isso vai ajudar nas necessidades básicas da criança para o seu desenvolvimento.

Nesse mês também será pago outro benefício que se chama Variável Familiar, no valor de R$ 50 por mês para jovens de 7 a 18 anos e gestantes. Essa medida vai ajudar nas demandas específicas para esse público e auxiliar a educação e garantir uma gestação saudável.

Outro benefício que chama bastante atenção que oferecem é o auxílio Gás que é pago a cada 2 meses para as famílias, e o valor é referente ao valor integral do botijão de gás de 13kg, considerando em médio o valor dos últimos seis meses. Ou seja, esse auxílio pode variar o valor entre esses meses, mas normalmente é pago entre R$ 110 a R$ 112.

