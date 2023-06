Caixa Econômica abre o jogo e mostra como conseguir descontos na dívida

O banco da Caixa Econômica Federal é o banco que mais tem em todos os municípios, por isso a Caixa é o mais utilizado pelo governo para conseguir distribuir seus pagamentos ao público dos benefícios sociais ou benefícios trabalhistas, principalmente para o público que está em situação de vulnerabilidade social.

O banco já comunicou que esse desconto em dívidas é através do novo programa que se chama Desenrola Brasil. Já que a Caixa é responsável por transferir o pagamento do maior programa social do Brasil que é o Bolsa Família, essa situação fez com que a Caixa se tornasse um banco público onde conseguiu aprovar o maior número de empréstimo consignado no mês de outubro de 2022.

Ou seja, foram R$ 7,64 bilhões liberados para 80% dos 3,5 milhões de beneficiários que fizeram a contratação do crédito.

Programa Desenrola Brasil. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Caixa dá desconto em dívidas no programa Desenrola Brasil

Esse empréstimo é um dos principais fatores que endividou o público do Bolsa Família por contratarem esse crédito. As famílias estão prejudicadas porque assim que recebem a parcela do Bolsa Família já é descontando automaticamente da parcela uma parte para fazer o pagamento do empréstimo, no entanto, o dinheiro dessa parcela é específico para comprar itens de subsistência básica, como por exemplo alimentos.

Se acontecer do beneficiário perder o direito de receber o Bolsa Família, ele continua sendo obrigado a pagar a dívida da mesma forma, pois contratou o crédito. Essa situação está agravando demais as condições dessas famílias e devido a isso os beneficiários estão implorando para o novo governo um perdão de dívida ou uma estratégia para que eles consigam quitar esse crédito com um valor menor.

Promessa de Lula

Tudo isso porque o presidente Lula (PT) prometeu em sua campanha eleitoral do ano passado um programa de renegociação dos débitos, e essa promessa o ministro Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) vem confirmando desde o início do ano.

Esse programa se chama Desenrola Brasil e já foi lançado e comunicado oficialmente pelo Governo Federal no último dia 06 de junho por uma Medida Provisória. Vale ressaltar que será oferecido grandes descontos para pagamentos parcelas em até 60 vezes com juros de 1,99% mensalmente ou à vista, e o primeiro pagamento é somente para depois de 30 dias.

Programa Desenrola Brasil

Conforme o texto da Medida Provisória ao qual foi o responsável por criar o programa Desenrola Brasil, tem como objetivo das renegociações para incentivar as empresas e bancos a oferecerem melhores condições de pagamento para esse público, desde que a dívida seja no valor de até R$ 5 mil.

Porém, o texto não descreve os beneficiários do Bolsa Família com dívidas do consignado e também não obriga empresas o ofertarem essa negociação para eles. Assim a presença dessas empresas no programa é totalmente voluntária.

Devido a isso, a assessoria de imprensa da Caixa Econômica encaminhou uma nota para o Canal Consulta Pública que o banco ainda não decidiu se irá participar desse programa, por mais que essa uma promessa do novo governo, nada muda para esses beneficiários.

