Descubra o SEGREDO das moedas de 10 centavos que podem valer uma fortuna

Se você é uma pessoa que tem costume de guardar dinheiro em casa, principalmente um cofrinho cheio de moedas, saiba que você pode ter um grande valor em mãos. Normalmente, quem tem criança em casa sempre tem um cofrinho porque as crianças amam juntar moedas.

O que você não imagina é que pode ter uma quantia bem maior do que pensa, isso porque algumas moedas brasileiras são consideradas de grande valor, mas poucas pessoas conhecem e com isso acaba passando e mão e mão.

Se você tem um cofre ou algumas moedas guardadas na carteira, já pega e começa a conferir agora mesmo, pois elas estão sendo procuradas por colecionadores, são moedas raras, moedas de 10 centavos que estão nesse catálogo.

veja o detalhe na moeda de 10 centavos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moeda rara de 10 centavos

A primeira moeda que ficou famosa foi no ano de 2000 que foi 274 milhões de unidades fabricadas, se a moeda estiver em boas condições ela pode valar R$ 20 em estado MBC, e se for uma soberba pode valor R$ 110, mas se for uma flor de cunho pode valor R$ 250,00.

Já em segundo lugar, a moeda rara foi feita no ano de 1999 e tem apenas 9,6 milhões de exemplares, os valores dessa variam de R$ 30 em estado MBC, soberba de R$ 170 e flor de cunho no valor de R$ 400.

Veja também: De centavos à fortuna: ERRO “misterioso” faz moeda de R$0,05 valer mais de R$1.000

Valor pode subir mais ainda para quem tem essa moeda

A boa notícia é que esse valor pode aumentar mais ainda, principalmente se o defeito Brasil duplo for encontrado do lado onde fica a figura do Tiradentes. É isso mesmo que você leu, se a sua moeda estiver esses detalhes realmente é uma moeda rara que pode chegar a valer R$ 800,00.

Já imaginou, você ter uma moeda de 10 centavos guardada em sua carteira ou em um cofre e no fim ela valer R$ 800,00? Seria uma ótima ajuda financeira, não seria? Por isso, vá agora mesmo conferir suas moedas e quando alguma chegar em suas mãos não deixe passar para o próximo sem antes conferir, vai que estar esteja com você.

Veja também: Por que esta moeda de 50 centavos pode valer 3.600 vezes MAIS