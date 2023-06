Achado incrível: MOEDA rara pode valer quase R$1000

Nas redes sociais é possível encontrar vários posts falando sobre itens antigos em que colecionadores buscam encontrar, e o que surpreende é que alguns itens têm valores altos e vai de brinquedo até revistas antigas, moedas e assim por diante.

O que chama mais atenção desses colecionares são moedas antigas ou que tem algum detalhe diferenciado das normais que vemos diariamente. Algumas moedas que valem pouco podem chegar a valer uma fortuna em comparação ao número que está destacado na moeda, por isso essas moedas circularam de mão e mão e ninguém imagina.

veja os erros das moedas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Moedas comemorativas

Já que estamos falando de moedas, não podemos deixar de destacar as moedas comemorativas, pois elas também estão incluídas na procura dos colecionadores, por mais que não seja novidade, elas foram criadas para celebrar alguns eventos ou atos memoráveis, como por exemplo:

Moedas que foram feitas para Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano de 2016

Moedas que foram feitas para celebrar o aniversário do Plano Real, da Independência do Brasil e diversos outros

Você imagina que essas moedas podem chegar a valer quase mil reais?

Moedas das Olimpíadas

Foi compartilhado na plataforma do TikTok, no perfil RNF Coleções, onde o apresentar mostra alguns modelos de moedas que estão na mira dos colecionadores, e alguns chamam muita atenção pela raridade, além de valer um valor muito bom.

As moedas que foram compartilhadas nesse vídeo são da modalidade de basquete, e na moeda tem uma mão enterrando uma bola na cesta tradicional do esporte, por mais que não é tão comum, valores de R$ 2 a R$ 12, que são os erros de cunhagem fazem a moeda valer bem mais o que do que o número que está descrito nela.

Erro na moeda e qual o valor que pode chegar?

O vídeo mostra alguns erros raros que tem em algumas moedas, por exemplo é o que acontece na moeda de 1 real com a data vazada ou que tem uma rede duplicada, esses erros já fizeram a moeda de 1 real valor R$ 30,00.

Mas se caso acontecer de o nome do país estar localizado no canto da moeda e duplicado, pode valer R$ 40,00. Foram quase 20 milhões de moedas fabricadas na época com mão na imagem deslocada ou a rede duplicada.

Vale ressaltar que os preços dessas moedas também podem variar conforme o seu estado de conservação, algumas chegam a R$ 70,00.

O erro mais valioso

Um dos erros mais valiosos que os colecionadores buscam é no núcleo deslocado da moeda, esse ponto raro pode chegar a custar o valor de R$ 700,00. Segundo as informações da RNF Coleções esse objeto é único, por isso é sempre bom dar uma olhada na moeda que chega em suas mãos.

