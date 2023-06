De centavos à fortuna: ERRO “misterioso” faz moeda de R$0,05 valer mais de R$1.000

Atualmente, com cinco centavos, é difícil até mesmo comprar um simples bombom, todavia, isso ocorre por conta que você está com os R$ 0,05 errados! Há uma versão desta moeda que pode valer facilmente mais de R$ 1.000 na mão de colecionadores e ela está rodando por algum local do Brasil, caso esteja com você, pode comemorar, isso é um verdadeiro tesouro. Portanto, confira os detalhes da moeda e saiba como reconhecer uma.

Conheça como é possível ganhar R$ 1.000 em uma única moeda de R$ 0,05 | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Quem paga tão caro por uma moeda?

Em todo o mundo há uma profissão chamada de ‘numismata’, que se refere a pessoas que possuem um conhecimento único sobre moedas, medalhas e itens do tipo e colecionam, para isso, é preciso que eles comprem os objetos raros ou achem ele.

Basicamente, eles não têm apenas uma profissão, é um estilo de vida. Pois eles dedicam uma boa parte do seu tempo em prol de achar essas raridades. E na maioria das vezes, eles possuem outra profissão em paralelo, como historiador ou arqueólogo.

E o termo ‘numismata’ é derivado do grego ‘nomisma’ que em uma tradução literal, é o mesmo que ‘moeda’. Por isso, sobre o assunto, eles sabem bastante coisa.

Como achar essas moedas?

Primeiro, é importante entender como o valor de algo é calculado, basicamente, ele é baseado em sua raridade, quanto mais raro for um item, mais caro ele será. Como é o exemplo do ouro, como é difícil achá-lo, o seu valor é elevado.

Ao passo que uma simples pedra, que é achada em qualquer montanha, possui um valor bem menor, pois diferentemente do ouro, ela não é rara e está em abundância no mundo. O mesmo ocorre com as moedas, quanto menos há, mais valor elas possuem.

Para quem trabalha no mercado ou pega bastante dinheiro, é uma excelente ideia verificar se alguém te deu essa moeda sem saber o valor que ela possui.

Qual é essa moeda que vale apenas cinco centavos mas pode valer mais de R$ 1.000?

A moeda em questão foi fabricada no ano de 2005 e possui um defeito de fabricação e isso faz com que ela tenha preço de ouro! A sua peculiaridade é que a palavra ‘Brasil’ está duplicada, ou seja, aparece duas vezes. Lembrando que poucas unidades sofreram isso.

Por conta que ela foi fabricada há quase 20 anos e possui essa peculiaridade, o valor de mercado dela está tão alto. E pode chegar a valer incríveis R$ 1.000.

A efeito de comparação, uma moeda do mesmo ano, vale, em média, um pouco mais de R$ 20, ao passo que a citada na matéria, pode valor cinquenta vezes mais. Então, se você tem essa moeda ou conhece alguém que tenha, saiba que ela é um verdadeiro tesouro nas mãos das pessoas certas.