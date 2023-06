Quem receberá novo BÔNUS do governo ainda neste SÁBADO

Durante sua campanha eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva (Partidos dos Trabalhadores – PT) não só prometeu que o programa Bolsa Família estaria de volta, como também prometeu que ele viria reformulado. E isso de fato está acontecendo.

Diversas alterações já foram feitas nesse importante programa de repasse de renda, de modo a permitir que mais valores sejam distribuídos. E é por isso que diversas famílias, neste dia 17 de junho, sábado, terão direito a um bônus do governo no valor de R$ 300. Mas isso, claro, depende da composição do núcleo familiar.

Por meio destas alterações, as famílias inscritas terão ainda mais proteção social, além do acesso a uma renda adequada à realidade em que vivem.

Isso sem citar o fato de que, com elas, o Governo Federal mostra sua real preocupação no que diz respeito a promover a justiça social e criar oportunidades que sejam iguais para todos os brasileiros.

Mais detalhes sobre esse assunto e sobre o bônus acima citado podem ser conferidos no decorrer da leitura abaixo.

O bônus do governo será de grande ajuda para muitas famílias | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata o bônus do governo, no valor de R$ 300

Até pouco tempo, já estava sendo previsto para o programa Bolsa Família o pagamento de um acréscimo no valor de R$ 150, a ser pago por criança de no máximo 6 anos de idade que faça parte do núcleo familiar. Trata-se do já famoso Benefício Primeira Infância, que já está sendo pago desde o mês de março.

Logo, com tais medidas, aquelas famílias que têm 2 crianças dentro desta faixa etária acabam por receber R$ 300 como bônus do governo.

Além desse valor, é importante citar que o programa de repasse de renda ainda prevê o pagamento de R$ 50, sendo este voltado para as mulheres grávidas, para as mulheres que estejam amamentando e, ainda, para jovens e crianças dentro da faixa etária dos 7 aos 18 anos.

Por meio de tal medida, o Governo Federal oferece um maior suporte para os membros familiares em questão, no que diz respeito à educação, à alimentação e outras necessidades.

Mais uma mudança, muito significativa, diz respeito à quantia mínima a ser paga por membro familiar, que é de R$ 142, sendo que para grupos familiares de poucas pessoas o repasse será de R$ 600.

A MP (Medida Provisória) do programa Bolsa Família também irá garantir, agora em junho, o pagamento do famoso Auxílio Gás, que sempre é distribuído bimestralmente e, este mês, será de R$ 109.

Por fim, vale frisar que dois grupos de beneficiários poderão receber o bônus do governo e os repasses de modo geral de forma antecipada, conforme mostrado a seguir.

Como está o calendário de repasses para junho

Especificamente os beneficiários que possuem 1 e 6 como o último número do NIS receberão o dinheiro no sábado imediatamente anterior à data oficial informada pelo governo.

Logo, este é o calendário do Bolsa Família para os próximos dias:

NIS de fim 1: o pagamento será feito em 17/06;

NIS de fim 2: o pagamento será feito em 20/06;

NIS de fim 3: o pagamento será feito em 21/06;

NIS de fim 4: o pagamento será feito em 22/06;

NIS de fim 5: o pagamento será feito em 23/06;

NIS de fim 6: o pagamento será feito em 24/06;

NIS de fim 7: o pagamento será feito em 27/06;

NIS de fim 8: o pagamento será feito em 28/06;

NIS de fim 9: o pagamento será feito em 29/06;

NIS de fim 0: o pagamento será feito em 30/06.

