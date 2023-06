Aproveite! Conheça 4 programas de afiliados que podem mudar sua vida

Há várias maneiras de ganhar dinheiro na internet e qualquer pessoa pode começar até mesmo sem investir nada. O processo não é tão simples, todavia, não é tão complicado ao passo de se tornar algo impossível. São milhares de opções que os usuários podem usar para conseguir lucrar sem sair de casa, uma delas, é através de programas de afiliados, onde o usuário divulga uma grande marca e ganha uma porcentagem, confira os melhores do mercado.

Confira como ganhar dinheiro com programas de afiliados | Imagem de Markus Winkler por Pixabay

Como começar?

O começo sempre é mais difícil, mas é importante passar pelo processo para que o usuário consiga aprender tudo que precisa para dominar um determinado ramo de atuação e se tornar um verdadeiro profissional, não apenas ‘mais um’.

No início, é preciso ter apenas um aparelho móvel ou computador com acesso a internet e, claro, muita disposição e vontade de aprender. Unindo o que foi citado, fica simples ‘mudar de vida’ através da internet.

É importante realizar alguns cursos que estão disponíveis no YouTube, para que o usuário consiga dominar a arte da persuasão, sem contar que há pessoas que têm isso de maneira nata.

Quais produtos são bons para anunciar?

Sabendo vender, qualquer produto pode se tornar um grande negócio, desde uma simples garrafa com água até mesmo um celular de última geração. Mas os programas de afiliados que estão neste post, contam com uma variedade de produtos.

Então, a escolha do produto que o usuário irá divulgar, vai depender bastante da sua área de interesse, para que haja uma melhor performance. Isto é, se a pessoa é boa em maquiagem, ela vai divulgar produtos do nicho, para que consiga anunciar e vender mais.

Por outro lado, também há o que é chamado de produtos digitais, eles são interessantes porque a entrega é quase instantânea e a depender do assunto, chama bastante a atenção de todos os usuários, na maioria das vezes, eles ensinam a fazer algo.

Quais os 4 melhores programas de afiliados?

Amazon

Já imaginou você trabalhar como ‘divulgador’ da gigante Amazon? Pois é, isso é possível através de um programa chamado de ‘Associados da Amazon’, onde donos de sites e blog podem divulgar os produtos e a cada compra, ganhar uma porcentagem, que a depender do produto, pode variar entre 8% a 15%.

Shoppe

A Shoppe é outra grande empresa que oferece comissão para afiliados, a depender do produto, a comissão pode ser de até 14% e a variedade de produtos presentes no catálogo contribui ainda mais para facilitar as vendas.

AliExpress

Outra plataforma que ficou famosa no Brasil foi essa grande loja que possui itens com preços excelentes, além disso, as comissões podem variar entre 3% a 9%.

Shein

Por fim, há uma das maiores empresas de moda do mundo, a Shein, todavia, ela é bem rígida na questão de afiliados e para se tornar um, é preciso fazer parte do nível S3 do Shein VIP e possuir mais de 18 anos.