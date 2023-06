Governo emite ALERTA GERAL para quem espera grande notícia do INSS

Quem esperava por uma determinada notícia do INSS finalmente a recebeu: o famoso Instituto Nacional do Seguro Social foi autorizado a contratar nada menos que os 1.000 técnicos de seguro social que conseguiram aprovação na aplicação do último concurso público que a instituição realizou.

Tal medida, que busca aumentar o quadro de servidores, teve sua publicação feita na última segunda-feira, dia 12, no Diário Oficial da União.

Nas redes sociais, tal notícia foi recebida com muito entusiasmo, principalmente por Carlos Lupi, que é o atual ministro da Previdência e comemorou o fato de a nomeação ter sido lançada.

Ele considerou todo o avanço conquistado por meio dessa nova leva de contratações, e destacou o compromisso existente, no que diz respeito a ajudar os brasileiros que dependem da Previdência Social e aguardam por suas conquistas.

Todo esse processo de contratação das pessoas selecionadas, por sinal, teve início no último dia 7, quarta-feira, que foi quando o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos fez a assinatura do documento para a respectiva nomeação de cada servidor.

As vagas, por sua vez, serão todas distribuídas conforme a disponibilidade e a demanda de cada estado brasileiro.

Sobre a distribuição das vagas para os técnicos do INSS

De modo geral, as vagas foram disponibilizadas em todos os estados brasileiros sendo este o quadro de quantidade de vagas, de acordo com cada estado:

Estado do Acre (total de 10 vagas)

Estado do Alagoas (total de 13 vagas)

Estado do Amapá (total de 11 vagas)

Estado do Amazonas (total de 57 vagas)

Estado da Bahia (total de 51 vagas)

Estado do Ceará (total de 25 vagas)

Distrito Federal (total de 8 vagas)

Estado do Espírito Santo (total de 11 vagas)

Estado de Goiás (total de 14 vagas)

Estado do Maranhão (total de 24 vagas)

Estado do Mato Grosso (total de 22 vagas)

Estado do Mato Grosso do Sul (total de 14 vagas)

Estado de Minas Gerais (total de 122 vagas)

Estado do Pará (total de 58 vagas)

Estado da Paraíba (total de 16 vagas)

Estado do Paraná (total de 32)

Estado de Pernambuco (total de 31 vagas)

Estado do Piauí (total de 10 vagas)

Estado do Rio de Janeiro (total de 192 vagas)

Estado do Rio Grande do Norte (total de 16 vagas)

Estado do Rio Grande do Sul (total de 48 vagas)

Estado de Rondônia (total de 20 vagas)

Estado de Roraima (total de 12 vagas)

Estado de Santa Catarina (total de 30 vagas)

Estado de Sergipe (total de 6 vagas)

Estado do Tocantins (total de 13 vagas)

Estado de São Paulo (total de 137)

Vale frisar que todos os técnicos de seguro social convocados pelo INSS terão nada menos que R$ 5.905,79 como salário inicial, devendo trabalhar 40 horas por semana.

O motivo por trás destas contratações

Estas novas contratações por parte do INSS representam nada menos que uma medida eficaz no que diz respeito a tornar menor a fila de espera que os beneficiários e futuros beneficiários têm enfrentado.

Afinal, com mais técnicos de seguro social, mais rápida será a análise de todos os processos, e mais rápido o Instituto poderá conceder os direitos previdenciários para os cidadãos.

