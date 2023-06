Atenção! Descubra como garantir sua parte do lucro do FGTS até agosto

Todo trabalhador formal possui direito ao conhecido Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou melhor, o famoso FGTS. É um direito garantido por lei e é alimentado por depósitos mensais da empresa em uma conta Caixa que fica no nome do responsável, todos os meses, 8% são retirados para essa finalidade. Mas uma novidade irá ocorrer em 2023, haverá a adição do lucro total do FGTS na conta de todos os trabalhadores, entenda.

Lucro do FGTS será distribuído nos próximos meses, confira | O bônus do governo será de grande ajuda para muitas famílias | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

É possível sacar o FGTS a qualquer momento?

Não, como salientado, ele faz parte de uma conta Caixa que fica no nome do titular, mas o valor só pode ser retirado em casos específicos, pois ele serve para prestar assistência ao trabalhador em momentos difíceis de sua vida. Portanto, funciona como uma poupança obrigatória.

Há várias maneiras de efetuar o saque, algumas são boas, outras nem tanto, confira as principais:

Quando o funcionário é demitido sem justa causa;

Quando há o desligamento do funcionário mediante acordo com a empresa;

Quando o funcionário chega na idade de se aposentar;

Em caso de doenças graves, como câncer, AIDS e etc;

No ato da compra de uma casa própria por intermédio de financiamento habitacional.

Veja também: Caixa Libera Mais De R$ 25 Milhões Para Pagamentos Do Pis/Pasep

E como funciona o lucro do FGTS?

O valor fica parado, ou seja, gera um certo ‘lucro’ e para todas as contas que tinham dinheiro até o dia 21 de dezembro de 2022, elas terão direito a receber uma porcentagem do lucro obtido.

A previsão para 2023, é que o lucro estimado seja perto dos 15 bilhões, além do percentual que ainda será discutido pelo conselho do fundo de garantia. Lembrando que o conselho é formado por trabalhadores, governo e empresários.

Em 2021, quando houve também o repasse do lucro que ultrapassou os R$ 13 bilhões, o valor distribuído foi quase integral em relação ao lucro obtido. Em síntese, para cada R$ 100 na conta, foram acrescidos mais R$ 2,75.

Veja também: Adeus Às Autoescolas! Proposta BOMBA Quer Transformar Modo De Tirar CNH

Conselho irá se reunir em breve

O conselho ainda deve se reunir nos próximos meses, a fim de discutir qual será o percentual liberado para os trabalhadores. Lembrando que não é necessário tanta agilidade, uma vez que o valor só é sacado em condições especiais, como já foi explicado no início do artigo.

De acordo com a nota enviada à imprensa, as demais informações ainda serão divulgadas no site do FGTS: “As informações sobre as demonstrações contábeis do exercício 2022 do FGTS serão divulgadas no site da Caixa e no do FGTS, assim que deliberadas pela governança competente, incluindo o Conselho Curador do FGTS”

Em 2022, o valor foi liberado em julho e após a reunião do conselho, o valor já foi liberado para os funcionários. Mas é importante lembrar que o ano teve a peculiaridade de ser eleitoral.