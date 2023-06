Novo pagamento para os criadores do Twitter? Elon Musk acaba de anunciar

Criada oficialmente no início do ano de 2006, a rede social Twitter definitivamente revolucionou a forma como as pessoas se expressam, não sendo à toa que, hoje, é famosa em todo o mundo.

Nela, os usuários, sejam eles pessoas ou empresas, conseguem escrever pequenos textos sobre os mais diversos assuntos e interagirem entre si, usando ainda recursos como vídeos e gifs, por exemplo.

Desde que essa rede social foi adquirida por Elon Musk, porém, não foram poucas as novidades anunciadas, inclusive sendo elas fontes de preocupação e alegria para os internautas, ainda mais no quesito financeiro.

E um exemplo disso pode ser conferido no tópico abaixo.

O Twitter está em busca de mais receita com publicidade | Imagem: Alexander Shatov / unsplash.com

O que Musk disse, a respeito de pagamento no Twitter

Diversas alterações têm chegado à rede social Twitter, desde que Elon Musk virou seu proprietário.

Inclusive, de acordo com o próprio Musk, muito em breve esta plataforma, que é um verdadeiro microblog, começará a pagar seus criadores de conteúdo, por meio da inserção de anúncios em respostas.

Trata-se de um novo sistema que realmente tem tudo para ser implementado muito em breve.

Musk explicou que os anúncios a serem exibidos nas respostas serão atrelados a um pagamento inicial de nada menos que US$ 5 milhões, sendo que esta mudança acabará sendo um grande atrativo para empresas e marcas diversas e, claro, para os próprios influenciadores digitais que estiverem verificados, uma vez que eles poderão continuar desenvolvendo o trabalho que já fazem, e tendo uma garantia financeira relacionada à remuneração citada.

É apenas uma das tentativas feitas pelo Twitter, a fim de deixar mais incrementada a receita que é adquirida por meio da publicidade, uma vez que a mesma sofreu uma queda considerável, desde que a rede social passou a ser chefiada por Elon Musk.

Inclusive, embora de fato exista um cenário caótico, desde que o empresário fez sua aquisição, o Twitter tem conseguido manter o status de ser uma das plataformas mais usadas em todo o mundo: segundo a Resultados Digitais, nos primeiros meses de 2023 a rede social do passarinho azul ficou em 15º lugar, na lista de redes sociais que mais foram acessadas.

Por meio do pagamento mencionado, será possível oferecer mais relevância para os usuários e chamar a atenção das empresas, que passarão a enxergar o Twitter como um espaço para impulsionar vendas. Inclusive, Linda Yaccarino, que é CEO desta rede social, também é especialista em publicidade, o que sem dúvidas ajudará no processo.

Impasses relacionados à publicidade

Recentemente o The New York Times teve acesso a uma apresentação interna da rede social em questão, na qual nota-se que seu faturamento no mercado americano no início de 2023 teve uma queda de mais de 50%, quando considera-se o mesmo período em 2022.

Isso sem citar agora, em junho, a queda na receita publicitária no que diz respeito ao EUA deve seguir a mesma porcentagem.

Vale frisar que a publicidade é essencial para a existência do Twitter, representando aproximadamente 90% de sua receita total. Espera-se, portanto, que Yaccarino consiga reverter essa situação.

