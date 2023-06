Carros usados também serão beneficiados com incentivos do governo?

Um programa que foi criado pelo atual Governo Lula promete mudar bastante a vida dos brasileiros, ao conceder acesso a veículos novos com super descontos, que podem chegar até R$ 8 mil, o que já é uma grande ajuda para quem sonha em ter o seu automóvel. Todavia, uma dúvida está pairando na mente dos brasileiros, se haverá desconto apenas para veículos que saíram da fábrica ou veículos usados e seminovos também receberão os descontos, confira tudo sobre o assunto.

Confira se carros usados terão desconto do Governo na hora da compra | Imagem de NoName_13 por Pixabay

Qual a finalidade do programa?

No Brasil, a média dos carros que percorrem as vias é de 10 anos, isso é considerado que o país possui mais carros antigos do que carros novos. E para mudar esse cenário e impulsionar a economia do Brasil e o setor automotivo, o governo decidiu criar um programa que visa facilitar a compra dos veículos.

O programa irá oferecer descontos exclusivos para os veículos, lembrando que o valor máximo de cada veículo deve ser de até R$ 120 mil. E por conta disso, muitos brasileiros já estão interessados em vender o carro velho a fim de trocar pelo novo.

Já que a maioria dos brasileiros sonham em ter um carro 0 km, mas a média dos valores está bem alta, na casa dos R$ 70 mil.

O foco do programa será carros populares?

Não necessariamente, qualquer veículo que atenda os critérios de custo de até R$ 120 mil poderá participar do programa, a depender claro, se a fabricante estiver com cadastro ativo dentro do programa em questão.

A dúvida é pertinente, mas é importante lembrar que até mesmo veículos populares estão custando um alto valor no Brasil, como salientado, perto dos R$ 100 mil, sendo que um dos mais em conta custa R$ 70 mil.

No início, havia até a possibilidade das fabricantes lançarem uma linha apenas com os veículos populares, mas isso não foi levado para frente, já que não seria tão jogo fazer um veículo mais barato e acabar deixando de lado itens básicos, como a segurança.

Os carros usados participarão do programa?

Não há uma linha do programa que fale exatamente sobre isso, mas até agora o que se sabe é que haverá a possibilidade dos carros usados participarem do incentivo em questão, claro, com uma certa mudança.

Talvez, os descontos oferecidos sejam um pouco maiores, já que com o passar dos anos, os carros sofrem uma depreciação, o que reduz bastante o seu valor de mercado.

Além que incluindo os carros usados no programa, o número de brasileiros que irão conseguir realizar o sonho de um veículo novo, será bem maior. Uma vez que a média dos carros usados é bem menor em relação aos veículos 0 km.