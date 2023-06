Por que esta moeda de 50 centavos pode valer 3.600 vezes MAIS

Moeda de centavos com valor de milhares de reais? Em um mundo onde dinheiro e moedas são vistos apenas como um meio para obter bens e serviços, imagine que uma pequena moeda de 50 centavos possa se transformar em um tesouro, valorizado em quantias astronômicas. Conhecida como ‘mula’ ou moeda híbrida, essa pequena joia é o resultado de um erro de cunhagem, uma falha na produção que deixou um singelo “5” em lugar do “50”.

Uma moeda rara de 50 centavos pode valer muito mais do que você imagina devido a um erro de produção. Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Esta moeda de 50 centavos é muito valiosa

Este erro de fabricação foi identificado quase imediatamente, o que levou ao recolhimento das moedas e ao retorno às câmaras do tesouro. No entanto, alguns milhares dessas moedas já haviam entrado em circulação, e passaram a ser objetos cobiçados por muitos colecionadores que valorizam erros de cunhagem. Infelizmente, esse tesouro inesperado atraiu a atenção de falsificadores, tornando o mercado para essa moeda particularmente desafiador, uma vez que muitas réplicas foram criadas especificamente para venda a colecionadores desavisados.

Veja também: Transforme R$ 1 em mais de R$ 6 mil; basta ter esta moeda

A numismática – o estudo e a coleção de moedas e medalhas – está vivendo um renascimento no Brasil. Isso foi catalisado pelo lançamento das moedas comemorativas das Olimpíadas, que despertou o interesse e a paixão de muitas pessoas por colecionar e comercializar moedas online.

Hilton Lucio, numismata há quatro décadas, recorda o início de sua carreira. Ele descreve como começou a colecionar moedas que encontrou na casa de sua avó. Na época, ele não sabia que moedas de diferentes países poderiam ser tão variadas, e à medida que o tempo passava, seu interesse pelo assunto só aumentava.

Oswaldo Rodrigues, Diretor de Comunicação da SNB – Sociedade Numismática Brasileira, explica que o valor de uma moeda é influenciado por vários fatores, sendo crucial entender as especificidades de cada peça e como o mercado funciona. Ele ressalta que a SNB recebe diariamente dezenas de ofertas de moedas para venda, mas, por razões estatutárias e legais, a SNB não compra, vende ou avalia peças numismáticas. As transações de moedas e notas normalmente são realizadas pelos comerciantes, que estão sempre buscando peças específicas para oferecer aos colecionadores.

As moedas são valorizadas de acordo com seu grau de conservação. Em numismática, existe uma padronização que classifica as moedas em categorias pré-determinadas, com base em seu grau de conservação e desgaste. Estes variam de “Flor de Cunho”, que indica uma moeda sem o menor sinal de desgaste ou manuseio, até “Um Tanto Gasta”, que se refere a moedas que apresentam apenas a silhueta da figura principal e cujas letras da periferia, se houver, estão quase sendo engolidas pela orla desgastada.

Raridade do item

A raridade de uma moeda é um fator crítico em sua valorização. Oswaldo comenta que uma moeda que é semelhante à que saiu da máquina de cunhagem é a melhor para uma coleção. Ele destaca que uma moeda que circulou muito e está desgastada normalmente não é interessante para um colecionador, a menos que seja classificada como rara. A quantidade de moedas produzidas é um fator chave para a valorização de uma moeda. Oswaldo aconselha: “Sempre pense em menos de 100 moedas disponíveis no mundo, nunca pense que uma moeda é rara quando existem 20 milhões delas circulando por aí.”

Assim, no mundo da numismática, um erro de cunhagem pode transformar uma simples moeda de 50 centavos em um tesouro inestimável, alvo de desejo para colecionadores e estudiosos em todo o mundo. Embora o mundo da numismática possa ser complexo e desafiador, a busca por esses tesouros ocultos e raros continua a ser uma paixão que atravessa gerações.

Veja também: Por que uma moeda comum de 25 centavos pode custar mais de R$ 3 mil