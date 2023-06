Comunicado: QUEM receberá o abono de R$ 1.320 nesta semana

Anualmente, os pagamentos do abono Pis/Pasep geram dúvidas nos trabalhadores. E agora, no ano de 2023, não seria diferente.

Inclusive agora, no mês de junho, não são poucas as pessoas que trabalham com carteira assinada e ainda estão se perguntando se receberão o repasse.

E, para quem está dentro deste contexto, basta continuar a leitura dos próximos tópicos, a fim de descobrir a resposta e se preparar para ter um dinheiro extra na conta bancária.

O abono Pis/Pasep ainda tem repasses a serem feitos | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Sobre o pagamento do abono do Pis/Pasep no mês de junho

O Governo Federal irá liberar, exatamente no dia 15 de junho, o pagamento relacionado ao novo lote do abono do Pis/Pasep. E, desta vez, todos os contemplados aqueles trabalhadores que atuam na iniciativa privada e que nasceram nos meses de setembro e outubro. Receberão o dinheiro também os funcionários públicos que possuam o número do Pasep finalizado em 6 ou 7.

E é importante frisar que somente quem trabalhou nos 12 meses do ano-base (2021) receberá um salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320. Os demais trabalhadores, que atuaram por uma quantidade menor de meses, receberão valores proporcionais, também menores.

Lembrando que o Pis, especificamente, é voltado para quem trabalha em empresas privadas, e tem seu repasse feito pela Caixa Econômica Federal. O Pasep, por sua vez, é voltado para quem trabalha em empresas públicas, tendo o repasse feito diretamente pelo Banco do Brasil.

Porém, especificamente no que diz respeito a junho, o Governo Federal ainda não informou a quantidade de pessoas que serão contempladas.

Por fim, é importante lembrar, também, que só receberá o dinheiro quem recebeu no máximo dois salários mínimos por mês no ano base, e quem está inscrito no programa que lhe diz respeito há no mínimo 5 anos.

As datas dos repasses do abono

Os valores recebidos, portanto, sempre serão variáveis, conforme a quantidade de meses trabalhados no ano de 2021, sendo que o mínimo a ser recebido é R$ 110 (para quem trabalhou somente 30 dias).

Os repasses propriamente ditos se baseiam no último número da inscrição do Pasep, para o funcionário público, e no mês de nascimento, no caso do trabalhador da iniciativa privada que recebe o Pis.

E estas são as datas que ainda restam, contando a partir de junho:

Repasses do abono Pasep

Inscrição de final 6: receberá a partir de 15/06;

Inscrição de final 7: receberá a partir de 15/06;

Inscrição de final 8: receberá a partir de 17/07;

Inscrição de final 9: receberá a partir de 17/07.

Repasses do abono Pis

Quem nasceu em setembro: receberá a partir de 15/06;

Quem nasceu em outubro: receberá a partir de 15/06;

Quem nasceu em novembro: receberá a partir de 17/07;

Quem nasceu em dezembro: receberá a partir de 17/07.

Importante lembrar que as datas acima citadas são de quando o dinheiro se tornará disponível para saque, não sendo obrigatório que o trabalhador saque sua respectiva quantia nestes dias.

