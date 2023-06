Quer estudar de graça? Instituto abre 300 vagas com bolsa

A oportunidade está batendo na porta para aqueles que estão em busca de se qualificarem nos estudos para expandir suas habilidades profissionais. Se você é uma pessoa que deseja fazer um curso e totalmente gratuito saiba que o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), que é um instituto totalmente público que fica localizado no estado do Nordeste brasileiro anunciou 300 novas vagas para cursos virtuais.

Tem como iniciativa conseguir capacitar todos esses participantes em áreas para formar uma melhor comunicação, atendimento e também desenvolvimento de competências dentro do ambiente de trabalho.

veja qual o site e quais os cursos. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Essas aulas serão ministradas por professores exemplares e bem qualificados do CVT (Centros Vocacionais Tecnológicos), que são unidades do Centec em cerca de 28 municípios cearenses.

Quais são os cursos?

Os cursos disponíveis são para diferentes áreas e foram disponibilizados para oferecer conhecimentos aplicáveis e práticos, para o estudante se interessar mais sobre determinado assunto. A duração do curso vai depender da área de formação, além de promover uma experiência única e bem enriquecedora no mundo da educação pois todos os alunos vão aprender como ser relevantes dentro do mercado que estamos atualmente.

Uma das opções que está chamando bastante atenção dos estudantes é a Formação Básica em Libras, que tem 80 horas, e atualmente tem 150 vagas que será dividido em duas turmas, uma de tarde a outra a noite. No curso, o aluno vai compreender o básico da Língua Brasileira de Sinais para conseguir ampliar a capacidade de comunicação e promover a inclusão.

Veja também: Impulsione sua carreira: Sebrae oferece VAGAS em cursos gratuitos e 100% online

Cursos de vendas

Outra novidade é que a Centec vai oferecer aos alunos o curso de Técnicas de Negociação e Vendas com 50 vagas. Os alunos desse curso vão ter chance de aprimorar seus argumentos e habilidades de negociação, aprendendo estratégias práticas para conseguir um melhor resultado para quem deseja entrar no mundo de negócios.

Os alunos que estão em busca de aprimorar suas habilidades como a de liderança também terão oportunidade de aprender no curso de Noções de Liderança na Atualidade, que no momento tem 100 vagas.

Os alunos poderão ter acesso a conceitos e práticas atualizados para se destacarem como bons líderes em qualquer área de atuação. As aulas vão acontecer pela plataforma do Google Meet. Acesse o site: https://www.centec.org.br/aulas-online-cvt/ e se inscreva.

Veja também: 1.335 VAGAS em cursos gratuitos do IFSP; como se inscrever