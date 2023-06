Comunicado: PAGAMENTO do Bolsa Família será antecipado para um grupo específico

Todos os meses os beneficiários do Bolsa Família ficam atentos as mudanças e alterações que acontecem no programa. Há algum tempo o Governo Federal já havia testado a antecipação dos pagamentos para alguns grupos de beneficiários. Deu certo e isso irá acontecer novamente neste mês de junho. Entenda quem terá o benefício antecipado e o que precisa ser feito. É bem simples.

Bolsa Família antecipado?

Bolsa Família antecipado?

Agora o Bolsa Família irá funcionar de uma maneira um pouco diferente. Os beneficiários que recebem o pagamento na segunda-feira, poderão movimentar o dinheiro a partir do sábado.

Essa prática foi adotada há alguns meses atrás e novamente foi repetida. Isso acaba valorizando bastante o programa e ajuda os beneficiários a terem uma melhor estabilidade financeira.

Visto que o Bolsa Família é pago nos últimos 10 dias úteis do mês. Logo, sábado e domingo não contam. Desse modo os repasses acabavam sendo transferidos para a segunda-feira. Lembrando que o cronograma de pagamentos é baseado no número do NIS.

Haja vista que mediante a isso, agora será possível movimentar o dinheiro no sábado. Portanto, caso o benefício caia em um dia de segunda, a partir do sábado já será possível usar.

Pelo menos neste mês de junho, mas tudo indica que a prática será recorrente. Neste mês os beneficiários com NIS terminando em 1 e 6 serão beneficiados.

Novos valores já serão pagos?

Além disso, os novos valores do Bolsa Família já serão pagos a partir deste mês de junho. Já faz alguns meses que o adicional de R$ 150 está sendo pago, entretanto, neste mês de junho irá inaugurar o adicional de R$ 50 referente a cada membro com idade entre sete e dezoito anos.

Portanto, milhões de famílias poderão receber até R$ 1 mil. Somados os valor fixo de R$ 600, o adicional duplo de R$ 150 e os demais adicionais de R$ 50. Lembrando que no caso de gestantes e lactantes também há o adicional.

Este mês também será pago o Vale-Gás para muitos brasileiros. Com isso, além do adicional de até R$ 350 ou mais terá o valor de R$ 100 referente ao Vale-Gás. Por mais que não sejam todas as famílias que sejam beneficiárias.

Como movimentar os valores?

Por mais que os valores sejam antecipados, é recomendado que a movimentação aconteça através do Caixa Tem. É possível realizar transações bancárias, pagamentos de boletos e muito mais. Dentro do aplicativo é gerado o código de saques, para o caso do uso do Caixa Eletrônico.

É possível enviar o dinheiro para outras instituições, desse modo, o beneficiário poderá sacar em qualquer Caixa24Horas. Isso auxilia bastante no caso das agências estarem fechadas.

Ademais, o dinheiro poderá ficar guardado como em uma poupança diretamente no aplicativo. Haja vista que pode ser usado e movimentado a qualquer momento.