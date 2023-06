O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do Brasil. Através dele milhões de usuários se comunicam entre si, a fim de resolver problemas, conversas casuais e muito mais. Bastante usado no setor business, é uma das melhores maneiras de se conectar com clientes. Pensando em inovar, o WhatsApp está lançando mais uma novidade que promete agradar bastante os seus usuários.

Alerta! WhatsApp ganha uma função nova e super útil | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

WhatsApp lança nova ferramenta

Esta ferramenta é uma das mais pedidas pelos usuários. O WhatsApp é uma rede social de interação entre os usuários. Entretanto, em contraste a outras redes sociais como Instagram e TikTok, o WhatsApp precisa exclusivamente do número de telefone para funcionar.

Desse modo, sem um número de telefone o usuário não tem acesso ao WhatsApp. Com isso acaba que ele é obrigado a passar o número do WhatsApp a cada vez que precisar adicionar uma pessoa ou ser adicionado.

A nova ferramenta lançada é o user. Isto é, cada conta do WhatsApp irá funcionar tal como o perfil do instagram. Existindo um usuário para cada número, que estará conectado à determinado número de celular.

Isso possibilita que os usuários consigam ter mais privacidade durante suas ações no aplicativo. Não sendo mais necessário entregar o número pessoal para outra pessoa, mas apenas o perfil em si.

O intuito da função é expandir as opções de privacidade e personalização do WhatsApp. Isso irá mudar bastante a maneira cujo as pessoas usam o aplicativo. Outras plataformas de comunicação já usam a modalidade há anos: como Skype e Discord.

Leia mais: Como liberar novo LIMITE para Pix do Nubank?

Privacidade é discutida

Especialistas estão refutando acerca da privacidade dessas ações. Porque o WhatsApp está divulgando dados acerca do novo mensageiro. No qual indicam que os usuários terão uma espécie de ‘@’ tal como as demais redes sociais.

Portanto, caso um famoso tenha acesso ao WhatsApp e queira usar: caso ele use o seu ‘@’ popular poderá ser contatado com facilidade pelos demais.

Isso até então não foi divulgado nitidamente pela empresa, entretanto, é uma das preocupações dos especialistas na área. Não haverá mais de uma pessoa perder o contato da outra porque acabou digitando o número de DDD errado e tantos outros motivos.

As pessoas podendo criar seus próprios usuários, terão muito mais métodos para conseguir criar nomes personalizados e únicos. Ideal para empresas, famosos, etc. Está previsto para a nova função ser lançada em até 03 meses.

O WhatsApp possui uma versão beta, que pode ser acessada através do programa Beta da empresa. É possível obter inúmeros recursos extras. O intuito é que os usuários consigam testar as ferramentas e inovações antes que elas subam para a versão estável da plataforma.

A partir de então, é possível documentar os possíveis bugs da plataforma, etc. Para que seja corrigido antes de passar para a versão estável do WhatsApp.