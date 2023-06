O futuro dos pagamentos chegou: Pix automático, garantido e BolePix

Pix Automático? O Banco Central do Brasil está planejando uma expansão significativa para o Pix, o sistema de pagamento instantâneo que revolucionou o cenário financeiro do país desde o seu lançamento em 2020 e dominou as transações financeiras em 2022, segundo informações do Estadão. Este plano envolve a criação de três novos serviços: o Pix Automático, BolePix e Pix Garantido, cada um projetado para aumentar a abrangência do Pix e proporcionar ainda mais conveniência para os usuários.

O Pix Automático facilitará o pagamento de serviços recorrentes, como streaming e telefonia. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Pix garantido, automático e BolePix

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é um entusiasta da digitalização da economia brasileira. Ele falou várias vezes sobre suas ambições para transformar o Brasil em uma economia digital, e este plano de expansão do Pix é um passo crucial nessa direção. Em 2023, o plano de Campos Neto para a digitalização da economia tem quatro fases principais, duas das quais estão focadas na melhoria de tecnologias existentes, como o Pix, o Open Finance e o Real Digital.

Veja também: Descubra a verdade sobre a cobrança do PIX em 2023: Banco Central se pronuncia

Segundo o Estadão, o Pix Automático funcionará de maneira semelhante ao débito automático, porém com vantagens significativas. Ele poderá ser usado para pagamentos recorrentes de serviços como streaming de vídeo, telefonia e energia elétrica, assim como para pagamentos parcelados de longo prazo. O Banco Central argumenta que o débito automático tradicionalmente depende de um acordo entre a empresa prestadora de serviços e os bancos.

Contudo, este acordo normalmente envolve apenas alguns bancos. O Pix Automático, por outro lado, tem o potencial de criar uma concorrência significativa no setor. Como explicou o diretor do Banco Central, Renato Dias de Brito Gomes, “o sujeito vai conseguir estabelecer o Pix automático no balcão da academia com o celular”. A expectativa é que o Pix Automático seja lançado até o final do ano.

Tecnologia e facilidade

O BolePix, por sua vez, é uma versão digital e instantânea do boleto bancário. Com o BolePix, os consumidores receberão um QR Code que funcionará como um boleto, permitindo o pagamento via Pix com liquidação instantânea. A inovação deste serviço é que ele combina as funcionalidades do boleto com a instantaneidade do Pix. De acordo com o diretor do Banco Central, o serviço será capaz de recalcular os valores devidos quando necessário e permitirá pagamentos nos finais de semana. A previsão é que o BolePix esteja operacional no próximo ano.

Por fim, o Pix Garantido ainda está em desenvolvimento, mas sua proposta é bastante ambiciosa. Ele tem como objetivo incentivar a competição para a concessão de crédito no ponto de venda. “Há soluções que (o consumidor) vai finalizar uma compra e a firma liga (conecta) às instituições financeiras que vão oferecer a opção de crédito para a finalização da compra via Pix”, explicou o diretor do Banco Central ao Estadão.

O Banco Central está monitorando o mercado para definir o modelo exato do Pix Garantido. “Como existem muitas oportunidades e não sabemos exatamente como o modelo de negócios vai avançar, demos um passo atrás, estamos observando como avança. Mas é algo que vemos com bons olhos”, explicou.

Veja também: Como liberar novo LIMITE para Pix do Nubank?