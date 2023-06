Não é de hoje que os Governo Estadual tenta auxiliar os brasileiros oferecendo moradias dignas. Entretanto, uma proposta do Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está sendo bastante questionada. Está sendo oferecido aos brasileiros que vivem sob situação de vulnerabilidade as chamadas casas embrião. São moradias que possuem apenas 15 metros quadrados. As críticas estão vindo não somente dos internautas, quanto de especialistas na área.

Beneficiários de SP vão morar em casas populares do tamanho de ambulância | Image by Alina Kuptsova from Pixabay

Por que as casas estão sendo criticadas?

As moradias estão sendo criticadas porque estão sob influência negativa das reais demandas necessárias. De acordo com os padrões estipulados pela ONU, uma casa precisa ter no mínimo 9 metros quadrados para no máximo três pessoas. Necessitando que tenha espaços reservados à cozinha e banheiro.

Desse modo, isso vai na contramão das casas ofertadas pelo Governo. As casas são chamadas de embrião porque possuem apenas 15 metros quadrados. Algo em torno de 3 x 5. Lembrando que os números são semelhantes a uma Van sprinter, usada no Samu.

Portanto, isso está gerando indignação dos brasileiros e até mesmo dos especialistas. Algo que chocou a todos é que estima-se que a casa deva alocar até sete pessoas. Portanto, partindo deste pressuposto, seria algo em torno de 2 metros quadrados para cada morador.

Visto que por mais que a população necessite sair de áreas de risco, mas precisam receber moradias dignas e que realmente sejam cabíveis para o ser humano. Lembrando que essas moradias não possuem modos de serem aumentadas. Informações com base na fala de Tomas Moreira, professor de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos.

Leia mais: Revelado: ALIMENTOS secretos que aumentam sua vida em 8 ano

Característica da casa surpreende a todos

Uma das características da casa acabou surpreendendo a todos. Que é o fato da casa não possuir janelas ou cozinhas adequadas para uma moradia digna. Visto que não é possível sequer que duas pessoas fiquem confortáveis deitadas.

A falta de espaço é algo nítido e as condições precárias de moradia é um fator que está gerando bastante revolta entre os brasileiros.

Portanto, o que se espera é que os responsáveis revejam essas casas e possam contribuir para à sociedade de maneira mais satisfatória. Ofercendo a elas moradias dignas e condições melhores de habitação.

Isto é, a fim de conseguir uma sociedade muito mais justa, equilibrada e que todos tenham os mesmos direitos. Sendo eles: uma moradia básica digna de ser atendida pelos governantes.

Até então, o Governador de São Paulo não se manifestou sobre as críticas. Mas tudo indica que se a pressão continuar, o programa poderá ter mudanças e talvez mudar algumas regras. Na qual uma das opções é que as casas sejam pessoais e não focadas em famílias inteiras.