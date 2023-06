Muitos brasileiros estão endividados e com isso buscam maneiras de aliviar essas contas. O Serasa é um dos principais órgãos de proteção ao crédito do país. Após o lançamento do Programa Desenrola Brasil, surgiram rumores de que o Serasa seria deixado de lado no Brasil e desse modo daria lugar ao programa do Governo. Entretanto, será verdade? Entenda até que ponto isso é verdade? Veja a nota oficial do Governo.

Fim do pesadelo! Serasa e SPC vão acabar de vez | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Qual os planos do Governo Federal?

O Governo não pretende extinguir o Desenrola Brasil, mas retirar o monopólio criado em cima do Serasa. Atualmente, o Serasa é o principal órgão de busca no quesito crédito. Com isso criou-se uma espécie de unidade.

Todos os brasileiros são pesquisados no Serasa, e assim caso estejam negativados lá, não podem obter crédito de outras maneiras. O Desenrola Brasil não será apenas um programa de renegociação de dívidas, mas de análise de crédito.

O intuito é diversificar as possibilidades de renegociação a fim de atingir mais brasileiros e empresas no mercado. O Desenrola Brasil será lançado no mês de junho. Milhões de pessoas já terão garantidos o acesso ao crédito.

Lembrando que a medida irá alcançar os brasileiros que possuem pendências financeiras de até R$ 5 mil e recebem mensalmente valores inferiores a dois salários mínimos. Podendo assim parcelar suas dívidas em até 60 vezes.

Isso será benéfico aos brasileiros?

De acordo com os especialistas, sim. Porque as instituições de crédito terão muito mais opções de averiguação para conceder ou não crédito aos clientes. Além disso, irá auxiliar os brasileiros devedores a ajustarem suas dívidas e desse modo voltarem ao mercado financeiro.

Essa foi uma das primeiras propostas do Governo Lula em auxílio aos brasileiros. Durante os anos de seu Governo espera-se que mais projetos voltados à área sejam implantados.

Serasa deixará de existir?

Portanto, o Serasa não deixará de existir. Em contrapartida, terá um concorrente a mais no mercado e por ser do Governo Federal, terá problemas para se manter no topo do mercado como está acontecendo nos últimos anos.

Entretanto, as demais medidas continuam sendo válidas e com isso os brasileiros precisam seguir as mesmas regras. Bem como acerca do período cujo as dívidas caducam , pagamentos, etc.

Quando o programa for lançado será divulgada uma plataforma, na qual os brasileiros poderão ter acesso a todas as suas informações financeiras. Bem como demais pendências e semelhantes.

Este é apenas o início dos trabalhos do Governo Federal ao lado dos brasileiros mais carentes. Tudo indica que nos próximos 12 meses os números de inadimplentes no país irão ser reduzidos em pelo menos 15%.

O próximo passo do Governo é expandir esse programa para todo o Brasil, anunciando em mais mídias digitais, etc. O Serasa investe muito forte em publicidade online.