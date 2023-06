Como conseguir 50% de desconto no app 99

Desconto no app da 99 – Em uma ação altruísta, o aplicativo de transporte privado 99 lançou uma campanha promocional única: um desconto expressivo nas viagens para doadores de sangue. Como parte do mês de conscientização sobre a doação de sangue, o Junho Vermelho, a 99 decidiu facilitar e incentivar o processo para seus clientes. A oferta estará disponível até a próxima quarta-feira, dia 21 de junho.

Aproveite o desconto especial da 99 para economizar até 50% nas suas viagens ao doar sangue durante a campanha Junho Vermelho. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Como ter desconto em corridas da 99

Em sintonia com o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado em 14 de junho, a campanha da 99 tem como objetivo motivar a participação dos cidadãos em quatro cidades brasileiras selecionadas. São elas: Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). Clientes dispostos a doar sangue nesses locais podem aproveitar um desconto substancial de até 50% no valor das corridas para hemocentros credenciados na campanha Junho Vermelho.

A oferta, porém, não é universal. Cada município tem um cupom específico para a promoção, e o desconto está limitado a R$ 8,00 por viagem. Para obter o benefício, os clientes devem abrir o aplicativo da 99, disponível para Android e iOS, e procurar por “Salvar Vidas”. Isso levará a uma tela com os hemocentros parceiros e os cupons disponíveis para a corrida.

No entanto, é importante lembrar que a doação de sangue, embora seja um ato nobre e extremamente necessário, é algo que requer considerações de saúde e segurança. Por isso, é fundamental que os possíveis doadores se atentem a alguns requisitos antes de se comprometerem com a ação.

Para ser elegível para a doação, o doador deve ter um documento de identificação oficial com foto, estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (com a necessidade de acompanhamento dos responsáveis para menores de idade) e pesar mais de 50 quilos. Vale ressaltar que o jejum não é obrigatório para a doação de sangue, mas é aconselhável evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à coleta. Bebidas alcoólicas também devem ser evitadas nas 12 horas anteriores à doação.

Lista de hemocentros

Os interessados em contribuir com essa importante causa podem conferir a lista de hemocentros disponíveis para a promoção por meio do https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/sangue/arquivos/lista-de-hemocentros.pdf . Mais informações sobre o processo de doação de sangue podem ser obtidas na página “Doador de Sangue” do Ministério da Saúde, disponível no portal gov.br, ou através da central Disque Saúde 136, do Sistema Único de Saúde.

A iniciativa da 99 ilustra como as empresas podem desempenhar um papel ativo em campanhas de saúde pública e responsabilidade social. Ao oferecer um desconto significativo aos doadores de sangue, a empresa não apenas estimula a doação durante o Junho Vermelho, mas também facilita o processo para seus clientes, mostrando uma forma de envolvimento corporativo que é digna de nota.

