Grande anúncio: PIX está prestes a lançar novidades impactantes

O pix em si já é uma novidade que chamou e continua chamando atenção de todos os brasileiros, é a forma de pagamento mais utilizada recentemente no Brasil. Desde o seu lançamento, o pix trouxe uma revolução e para aprimorar esse setor, o Banco Central tem estudo maneiras no desenvolvimento de novas funcionalidades.

Veja abaixo as novidades que estão por vir sobre a forma de pagamento mais utilizada no Brasil, tudo para facilitar as transações e experiências aos brasileiros.

Confira sobre as novas tencologias do PIX. Imagem: jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Versão aprimorada do débito automático: PIX automático

O pix automático é a novidade do momento, foi criado para melhorar a experiência de pagamento, é uma ferramenta que vai funcionar como forma direta e assim não precisa fazer convênios com instituições financeiras.

O pix automático vai ser possível fazer pagamentos de serviços de streaming, contas e outros. Vai ser prático e vai dar mais comodidade para os usuários, e assim vai resultar pagamentos de forma segura.

BolePIX

Outra novidade que está sendo super comentada é a criação do BolePIX, uma réplica do boleto bancário através de um QR Code, e assim a pessoa vai conseguir efetuar o pagamento instantâneo pelo PIX.

Através dessa ferramenta vai ser possível garantir os pagamentos de boletos de forma rápida e segura. Ou seja, a pessoa não vai precisar aguardar prazos de processamentos e terá mais agilidade em suas transações com boleto.

PIX Garantido

E por fim não menos importante, o PIX Garantido é uma ferramenta que também está em processo de desenvolvimento e vai oferecer aos usuários a opção de crédito para conseguir finalizar as compras por meio do PIX. Será como uma solução para os bancos que vão disponibilizar opções de crédito no momento que finalizar as compras oferecendo aos clientes opção de utilizar o PIX para pagamento, mesmo que não tenha dinheiro suficiente na conta.

Essa ferramenta está sendo criada e desenvolvida pelo Banco Central e já está atento as oportunidades e avanço do modelo de negócios para conseguir oferecer uma boa opção para os usuários.

Banco Central

O Banco Central está comprometido a continuar estudando maneiras de aprimorar a forma de pagamento via PIX para que todos os usuários tenham facilidade e praticidade na hora do pagamento.

Lembrando que são novidades que estão em desenvolvimento e eles estão comprometidos para ter uma praticidade nas transações financeiras e seus diferentes tipos, ainda mais que atualmente o pix é muito popular.

