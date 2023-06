Que coisa ESTRANHA é essa? Misterioso buraquinho no celular

De fato, existe ao menos um buraquinho no celular que se mantém misterioso até hoje, e qualquer pessoa que tenha um aparelho desse tipo já deve ter reparado nisso.

Trata-se de um orifício que fica localizado na parte de baixo ou na parte de cima do smartphone e, embora pareça insignificante em um primeiro momento, desempenha nada menos que uma função vital, no que diz respeito a garantir que o dispositivo possa ser usado pelo tempo adequado.

Porém, para os usuários “meros mortais”, não existe conhecimento a respeito da verdadeira função dos buraquinhos desse tipo e de quais são os cuidados que se deve ter com eles, para que a eficiência do aparelho seja mantida.

E é justamente por isso que esse artigo foi criado: nele está toda a explicação a respeito deste crucial e minúsculo componente.

O buraquinho no celular possui, na verdade, duas funções | Imagem: Omid Armin / unsplash.com

A importância do misterioso buraquinho no celular

O buraquinho no celular, mais especificamente na parte inferior do aparelho, normalmente fica bem próximo da entrada do carregador, podendo ser reconhecido facilmente por qualquer pessoa.

Inclusive, muitos modelos de smartphone contam com uma quantidade maior de orifícios desse tipo. Mas, afinal: qual é exatamente a função que eles desempenham?

Bem… A resposta para essa pergunta não poderia ser mais simples.

Ocorre que esse buraquinho no celular é nada menos que um microfone, que é ativado sempre que acontece alguma gravação ou alguma chamada, de modo que possa haver a captação de todas as ondas sonoras que são emitidas.

Estas ondas, por sua vez, são transformadas em uma espécie de sinal elétrico que deixa o som mais intenso, gravando-o ou transmitindo-o.

Trata-se de um componente que é simplesmente vital para que se possa fazer o envio de mensagens de voz ou para que se possa realizar chamadas telefônicas. E é justamente por isso que essa parte do celular deve estar sempre limpa e livre de qualquer tipo de obstrução, como sujeira e poeira, que podem atrapalhar seu desempenho.

A depender do modelo do aparelho, o alto-falante e o microfone podem atuar de forma unificada, o que representa a presença de vários buraquinhos na parte de baixo do celular.

A função do buraquinho quando ele está na parte de cima do aparelho

Quando o buraquinho no celular se encontra na parte superior, trata-se simplesmente do alto-falante do aparelho: é por meio dele que é possível ouvir sons enquanto uma chamada é realizada, sendo também dali que sai o som de músicas e vídeos, por exemplo.

Portanto, esse componente deve receber os mesmos cuidados que o microfone em si, de modo que o som emitido sempre possua uma boa qualidade.

Garantindo que o celular tenha o desempenho ideal

Em resumo, pode-se dizer que todo buraquinho no celular desempenha um importante papel no que diz respeito ao funcionamento eficaz do aparelho. É ele que permite que a comunicação aconteça de forma clara, melhorando a experiência de uso.

Assim sendo, manter esses orifícios sempre limpos é de extrema importância.

