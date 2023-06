Governo paga 4 BÔNUS do Bolsa Família neste sábado (17)

No sábado, dia 17 de junho, o governo federal realizará o pagamento antecipado de 4 benefícios, três deles são referentes ao programa de transferência de renda Bolsa Família.

Os benefícios são esses: Benefício Primeira Infância, Benefício Variável Familiar, 13º do Bolsa Família e Auxílio Gás.

O pagamento será realizado diretamente pela Caixa Econômica Federal, seguindo o calendário oficial do programa Bolsa Família.

Quais são os 4 bônus que serão pagos?

O Subsídio Inicial Infância será oferecido às crianças de 0 a 6 anos de idade completos, proporcionando um suporte financeiro direto às famílias para atender às demandas das crianças. Por outro lado, o Subsídio Familiar Variável será concedido aos menores entre 7 e 18 anos, mulheres grávidas e lactantes, com um montante de R$ 50 por dependente. É importante ressaltar que esses benefícios suplementares são cumulativos e não possuem restrição de quantidade, abrangendo todos os segurados que atendam aos critérios estabelecidos.

Outra vantagem que estará à disposição dos beneficiários é o aguardado 13º do Bolsa Família. Entretanto, é importante ressaltar que esse repasse será restrito aos beneficiados residentes em Pernambuco, seguindo uma determinação estadual específica.

Para além das vantagens anteriormente mencionadas, os beneficiários terão acesso ao Programa de Assistência ao Gás, um programa de caráter bimestral que garante um valor equivalente a 100% do preço médio nacional do cilindro de gás de cozinha. Essa medida busca fornecer apoio financeiro para a aquisição de um produto essencial nas residências do Brasil. O montante do subsídio é estabelecido com base na média dos últimos seis meses e, neste mês de junho, alcançará o valor de R$ 109.

Para obter essas vantagens, os contemplados devem estar cientes das opções de acesso disponíveis. A transferência dos pagamentos será efetuada diretamente pela Caixa Econômica Federal, de acordo com o cronograma oficial do programa Bolsa Família. Os segurados têm a opção de utilizar o aplicativo Caixa Tem em seus dispositivos móveis, o qual possibilita o acesso rápido e conveniente aos valores. Ademais, também é viável efetuar o saque do benefício em agências bancárias, casas lotéricas ou caixas eletrônicos, mediante a apresentação do cartão do programa.

Aumento do Bolsa Família

Visando aprimorar as condições de vida das famílias de baixa renda, o governo anunciou uma medida substancial de aumento no programa de transferência de renda, o Bolsa Família, com o intuito de combater a pobreza e a desigualdade social. A partir de agora, o montante repassado mensalmente às famílias contempladas será determinado de acordo com o tamanho do núcleo familiar.

A nova regulamentação estipula que o repasse será calculado com base em R$ 142 por indivíduo que compõe a família. Isso implica que famílias com maior número de membros terão um aumento significativo na quantia recebida, o que ajudará a aliviar os desafios financeiros enfrentados por elas.

Por exemplo, uma família constituída por cinco pessoas poderá receber até R$ 710 somente na parcela regular do Bolsa Família. Esse valor pode ser ainda maior caso a família seja elegível para receber algum benefício adicional previsto no programa.

É imprescindível destacar que essa nova metodologia de cálculo será implementada exclusivamente para famílias compostas por cinco ou mais indivíduos. Para aquelas com quatro ou menos integrantes, o montante repassado permanecerá fixado em R$ 600. Essa medida tem como objetivo assegurar que as famílias de menor tamanho não sofram uma redução na quantia recebida, mantendo-se o patamar mínimo do benefício.

