COMUNICADO: benefício de R$800 autorizado para cadastrados no Cadastro Único

No Brasil, há vários programas relacionados à assistência social para as pessoas mais humildes e por eles, são concedidos valores para auxiliar os beneficiários em várias áreas de suas vidas, como educação, moradia e alimentação. E agora, os inscritos no Cadastro Único podem comemorar, pois um benefício no valor de R$ 800 foi liberado e várias pessoas terão esse acréscimo mensal, confira os detalhes e como recebê-lo, lembrando, que para ter direito, é preciso ter cadastro no CadÚnico.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Basicamente, para se cadastrar no CadÚnico é preciso seguir à risca todas as regras, a saber:

Ter renda per capita de até meio salário;

Somando, a renda mensal total não pode ultrapassar os 3 salários;

Famílias com renda superior a 3 salários, podem estar inscritas, caso precisem entrar em algum programa que solicite a inscrição;

Pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Para efetuar a inscrição, é preciso ir até um CRAS e caso não tenha, ir até um posto do Cadastro Único. Há como fazer um cadastro prévio e posteriormente, ir somente ao CRAS para confirmar as informações.

Quais documentos necessários para se inscrever no CadÚnico?

Para se cadastrar, é preferível que o responsável familiar seja uma mulher e ir até o CRAS portando alguns documentos de caráter obrigatório, a saber:

Certidão de nascimento;

Certidão de casamento;

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

RG;

Carteira de trabalho;

Título de eleitor.

Ao terminar a entrevista que é realizada no CRAS, o beneficiário passa a receber um número de NIS, isto é, Número de Identificação Social. É através desse número, que os beneficiários estão aptos a participar de programas sociais.

Qual programa irá permitir que os brasileiros ganhem até R$ 800?

No mês de Junho, inúmeras famílias irão receber o pagamento inerente ao Bolsa Família e com ele, alguns adicionais, como o Auxílio Gás, mas o benefício em questão, é o Aluguel Social, que de acordo com as informações, pode conceder valores de até R$ 800 para os seus segurados.

Basicamente, o benefício promete ajudar os beneficiários que precisam gastar dinheiro pagando o aluguel de suas moradias. Lembrando, que há dois programas para a mesma finalidade, o assistência habitacional e o apoio residencial. Cada um engloba uma esfera governamental.

O primeiro, isto é, assistência habitacional, abrange o âmbito dos municípios, isto é, as próprias prefeituras precisam aderir ao programa. Ao passo que o apoio residencial engloba mais pessoas e ajudam os beneficiários até conseguirem uma moradia própria, por intermédio de algum programa como o Minha Casa, Minha Vida.