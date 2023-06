Destino em Jogo para os signos que serão mais afetados por Plutão em Capricórnio

Destino dos signos – Nossa era está pronta para um novo capítulo, uma mudança notável que não está diretamente relacionada à Era de Aquário, mas está impregnada de suas características. Embora tenhamos experimentado uma prévia do que está por vir entre março e junho de 2023, nosso foco neste momento é revisar os impactos do poderoso trânsito de Plutão em Capricórnio que moldou os últimos 15 anos de nossas vidas.

Plutão em Capricórnio trouxe transformações profundas para os signos, revelando o poder do destino em suas vidas. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Signos terão seus destinos afetados?

Este trânsito está prestes a fazer um retorno à nossa experiência coletiva no domingo, 11 de junho de 2023, e irá persistir por sete meses até 20 de fevereiro de 2024. Posteriormente, Plutão fará uma breve visita a Aquário antes de retornar a Capricórnio para uma última permanência de 19 de novembro de 2024 a 8 de março de 2025.

O papel de Plutão em nosso universo astrológico é poderoso e significativo. Ele é o arauto da vida e da morte, um agente de regeneração e transformação profunda. A presença de Plutão no Mapa Astral pode desvelar as profundezas de nossa natureza, revelando o pior e o melhor em nós. De maneira similar, os trânsitos de Plutão estão intrinsicamente ligados às transformações sociais que acontecem em nossas vidas.

Neste contexto, reunimos as análises e reflexões das astrólogas Vanessa Tuleski, Naiara Tomayno e Bela Medeiros sobre os 15 anos de Plutão em Capricórnio. Elas oferecem insights sobre como este trânsito influenciou nossas vidas e o que podemos esperar em seus meses finais.

Plutão, o Senhor das Trevas, governa o inconsciente e o terapêutico. Ele rege o submundo, nossas fraquezas, mas também nossas riquezas, poder e transformações. Quando Plutão reside em Capricórnio, um signo do Elemento Terra associado à natureza, família, segurança e estrutura, ele atua para reestruturar e transformar a base de nossas vidas.

A passagem de Plutão por Capricórnio iniciada em 2008 resultou em uma série de mudanças significativas. Seu impacto é tal que mesmo uma breve estada em Aquário foi suficiente para acelerar o avanço da Inteligência Artificial em diversos setores em todo o mundo. Quando Plutão entrou em Capricórnio, a transformação começou com uma crise estrutural que culminou com o colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos, impactando globalmente a economia. Além disso, durante o trânsito de Plutão em Capricórnio, o mundo enfrentou a pandemia de Covid-19, uma mudança radical que revelou nossas piores e melhores qualidades e transformou completamente a nossa sociedade.

Astrologia

Nossas astrólogas associam diversas questões importantes ao trânsito de Plutão em Capricórnio. Durante este período, houve um aumento na conscientização ambiental. Capricórnio, um signo que valoriza os recursos, impulsionou discussões, disputas e transformações sérias sobre as questões ambientais, destacando a necessidade de conter o consumo excessivo de recursos naturais, como a água, para garantir nosso futuro. Além disso, vimos um aumento no conservadorismo, com um apego maior às velhas estruturas, reforçando poderes e ideologias, o que está profundamente conectado ao trânsito de Plutão em Capricórnio.

De acordo com as astrólogas do Personare, cada signo experienciou a influência de Plutão de forma única, pois o planeta transita por uma área específica do Mapa Astral de cada um. No entanto, pessoas com Sol, Lua ou Ascendente em Áries, Câncer, Libra e Capricórnio podem ter sentido o trânsito de Plutão em Capricórnio com mais intensidade entre 2008 e 2023.

À medida que nos aproximamos dos últimos meses de Plutão em Capricórnio, espera-se que as crises passem, levando a novos e possivelmente definitivos entendimentos, mesmo que seja por meio de conflitos. Este breve retorno pode indicar alguns medos sobre o futuro incerto e a tentativa de regulamentar as inovações introduzidas por Plutão em Aquário, como a inteligência artificial e suas implicações. Embora esses tempos possam ser desafiadores, também podem oferecer a oportunidade de consolidação e crescimento pessoal.

