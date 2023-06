Emoções à flor da pele: 5 filmes que chegam ao streaming e você não pode perder

Novos filmes chegando ao streaming – A segunda semana de junho está repleta de estreias empolgantes nas principais plataformas de streaming: Prime Video, Star+ e Netflix. Cada uma dessas plataformas está trazendo uma seleção de filmes para agradar a todos os gostos, desde dramáticos contos biográficos a enredos brasileiros repletos de esperança e ambição. O período, que começou no domingo, 11 de junho, e se estende até o sábado, 17 de junho, promete uma variedade de novas adições para manter os espectadores colados em suas telas.

Descubra os cinco filmes imperdíveis desta semana nos serviços de streaming Prime Video, Star+ e Netflix e prepare-se para uma maratona cinematográfica. Foto: divulgação

Streaming tem novidades em filmes

Inaugurando a semana de lançamentos, o Netflix apresenta “Irmãos por Escolha” em 11 de junho. Este filme brasileiro segue a jornada emocionante de jovens cadetes, aspirantes a oficiais na maior academia militar do Brasil. É uma história que promete agradar aos amantes do drama e da ação, ao mesmo tempo que lança luz sobre a realidade dos aspirantes militares do país.

Veja também: “Sessão da Tarde”: 6 filmes que marcaram sua vida e você não se lembra

No meio da semana, em 14 de junho, a Amazon Prime Video lança “Till – A Busca por Justiça”. Este filme desafiador e comovente relata a dolorosa história de Mamie Till-Mobley, que, após o linchamento brutal de seu filho Emmett Till em 1955 enquanto visitava parentes no Mississippi, trava uma luta incansável por justiça. A narrativa inspiradora e corajosa promete ser uma adição valiosa à coleção de filmes da Prime Video.

Dois dias depois, em 16 de junho, a Prime Video tem mais uma estreia, “Um Ano Inesquecível – Inverno”. Baseado na obra de Paula Pimenta, o filme apresenta a história de Mabel, uma jovem cujos planos de viajar com as melhores amigas antes da formatura são interrompidos por uma inesperada viagem com seus pais a uma estação de esqui no Chile. A chegada do inverno antes do esperado muda seus planos e o público acompanhará suas aventuras e desafios inesperados nesta nova aventura.

Mais novidades

No mesmo dia, a plataforma Star+ estreia “Chevalier: A Verdadeira História Nunca Contada”. Este filme biográfico narra a vida de Joseph Bologne, o Chevalier de Saint-Georges, um violinista franco-caribenho que se tornou o primeiro violinista negro prestigiado na Europa. A história dele promete captar a atenção daqueles que são apaixonados por música e por histórias inspiradoras de superação de adversidades.

Finalmente, em 16 de junho, a Netflix lança “Resgate 2”, a sequência do aclamado thriller de ação de 2020. Após uma experiência de quase morte, o protagonista, o mercenário Tyler Rake, embarca em uma nova missão arriscada para resgatar a família de um criminoso brutal.

Certamente, essa semana está cheia de opções para todos os tipos de públicos, com histórias envolventes e performances notáveis. Portanto, prepare a pipoca, acomode-se em sua poltrona favorita e desfrute dessas incríveis novidades que estão chegando às plataformas de streaming nesta segunda semana de junho.

Veja também: 5 filmes da Netflix que você PRECISA assistir antes que sejam excluídos