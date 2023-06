A chave para uma bolada: SAIBA como receber até R$3 mil na sua conta Caixa

Quem não gostaria de entrar na conta do banco e perceber que caiu dinheiro? Já imaginou isso acontecer com você? Se você é um trabalhador de carteira assinada e tem FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), chegou o seu momento que conseguir ter uma ajuda financeira ainda neste ano de 2023.

Isso porque o FGTS é um direito que todo trabalhador formal tem. Ele é um depósito mensal feito pela empresa em uma conta específica com o nome do funcionário na Caixa Econômica Federal.

Acompanhe a leitura abaixo para entender como receber esses valores.

veja quem pode sacar até R$ 3 mil o FGTS. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

FGTS de até R$ 3 mil na sua conta da Caixa

O FGTS tem várias modalidades de saque e uma delas é o que saque-aniversário, que foi criado como opção para os trabalhadores conseguirem sacar uma quantia anualmente no mês do seu aniversário, porém quando o trabalhador opta por essa modalidade ele abre mão do direito de sacar o valor total em caso de demissão sem justa causa.

A quantia que pode ser sacada anualmente pelo saque-aniversário é através de uma tabela que define a porcentagem do saldo que precisa ser retirada e uma parcela extra. Ou seja, quanto maior for o valor, menor será a porcentagem permitida.

Aqui está um exemplo para conseguir compreender melhor: se um trabalhador tem R$ 500,00 na conta do FGTS ele vai poder sacar 50% e não tem direito de uma parcela extra. Já os trabalhadores que tem mais de R$ 5 mil na conta vão poder sacar 20% do valor e uma parcela única de R$ 650.

Para receber R$ 3 mil do FGTS é preciso ter quanto na conta?

Para a pessoa conseguir receber especificamente os R$ 3 mil do FGTS é preciso ter um saldo maior que R$ 20 mil, nessa situação a pessoa pode sacar 15% que já dá os R$ 3 mil e uma parcela extra de R$ 1.150,

O trabalhador que está dentro dos critérios pelo saque-aniversário e que tem um saldo maior que R$ 20 mil pode sacar 15% mais a parcela extra de R$ 1.150, que ao total será R$ 3 mil.

Calendário de pagamentos

O FGTS vai disponibilizar todos os meses essa modalidade de saque-aniversário, mas será somente para as pessoas que nasceram naquele mês. Para as pessoas que nasceram nesse mês de junho, o pagamento já teve início no dia 1 e as pessoas podem sacar até em 90 dias.

