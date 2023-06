Não é de hoje que os motoristas precisam andar com a atenção redobrada. É possível levar multas até mesmo sem saber. Caso o motorista seja pego realizando alguma infração, algum guarda de trânsito pode apenas bater uma foto e posteriormente o motorista ser notificado com a multa. Portanto, todo cuidado é pouco. Andar dentro da lei é a principal maneira de não ser multado. Fique atento a essas 04 infrações de trânsito.

Alerta VERMELHO Motoristas desavisados podem ser multados nestas 5 infrações | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Dirigir descalço ou de chinelos

O Código de Trânsito Brasileiro informa que é proibido dirigir descalço ou de chinelos. No caso de automóveis. É necessário estar usando calçados que firmem bem os pés nos pedais do carro. Já no caso das motos, é necessário estar também com calçados que firmem bem os pés no freio e passador de marchas. Entretanto, é permitido andar descalço.

Estacionar distante da calçada

Tanto que é uma das provas práticas do Detran. Caso o motorista estacione longe do meio-fio poderá ser multado e até mesmo ter o seu veículo removido. Caso a distância esteja entre 50 e 100 centímetros de distância, é uma infração considerada leve e cabível de multa de R$ 88,38.

Caso a distância seja superior a 100 centímetros, passa a ser uma infração grave e com multa de R$ 195,23. Há a possibilidade de remoção do veículo ao pátio do Detran.

Leia mais: Carros usados também serão beneficiados com incentivos do governo?

Buzinar sem motivos

A buzina do veículo serve para alertar sobre possíveis perigos ou até mesmo de que há um veículo ali. Também é usado para cumprimentar as pessoas. Entretanto, quando a buzina é usada entre às 22h e 6h de maneira prolongada em áreas urbanas, é totalmente proibido. Caso não tenha motivos cabíveis, é gerado uma multa de R$ 88,38.

Não ativar o para-brisa

Caso esteja em dias de chuvas e o motorista não ligue o limpador de vidros, é cabível de multa. Visto que a falta de visibilidade pode acarretar em sérios acidentes. Dirigir em dias chuvosos sem usar o limpador é considerado uma infração grave, podendo ser gerada uma multa de R$ 195,23 e remoção do veículo caso o mesmo esteja com o limpador sem funcionar.

Leia mais: Quem receberá novo BÔNUS do governo ainda neste SÁBADO

Molhar pedestres

Também em dias de chuvas é comum que sejam formados poças d’águas nas ruas e avenidas. É importante andar com o cuidado redobrado. Não somente em razão dos acidentes, mas porque ao passar por uma poça d’água o motorista pode acabar molhando os pedestres.

Além de não ser algo ético, atingir os pedestres ou veículos de duas rodas com água ou outros detritos é uma infração média, com multa de R$ 130,16. É importante estar atento.

Portanto, para evitar cair no pente-fino do Detran e ser multado por motivos banais que podem ser resolvidos antes mesmo de acontecer, é recomendado ter atenção dobrada nesses casos e evitar ter problemas com o Departamento de Trânsito local.