Quais trabalhadores receberão até R$ 1.320,00 nesta SEMANA; veja a lista

Lista de trabalhadores elegíveis para este pagamento – Nesta quinta-feira, 15 de junho, um contingente significativo de trabalhadores brasileiros, tanto da esfera privada quanto pública, poderá comemorar o recebimento do abono salarial PIS/Pasep. Segundo informações oficiais, quatro grupos serão beneficiados nesta data, de acordo com critérios relacionados ao mês de nascimento e ao número de inscrição no programa.

Confira quais os trabalhadores na lista do abono salarial

Os trabalhadores da iniciativa privada que nasceram nos meses de setembro e outubro, bem como os servidores públicos cujos números de inscrição no PIS/Pasep terminam em 6 e 7, têm o direito garantido de receber o benefício nesta rodada de pagamentos. O valor do abono é determinado de acordo com a duração do emprego durante o ano-base, que neste caso é 2021. O governo federal estima que este penúltimo lote beneficiará mais de 4 milhões de trabalhadores.

Para se qualificar para o PIS/Pasep, os trabalhadores devem atender a uma série de critérios. Além de estarem empregados formalmente por pelo menos 30 dias durante o ano-base considerado, eles também devem estar registrados no programa há pelo menos cinco anos. Além disso, a remuneração mensal média do trabalhador não deve ultrapassar dois salários mínimos. Outro requisito é que os empregadores tenham informado corretamente os dados dos trabalhadores na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A consulta de elegibilidade pode ser realizada de várias maneiras. Os trabalhadores têm a opção de verificar se têm direito ao saque através do site da Carteira de Trabalho Digital ou do aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para Android e iOS (iPhone). O atendimento telefônico também está disponível através da central Alô Trabalhador, no número 158.

O PIS, que é pago aos empregados do setor privado, leva em conta o mês de nascimento do trabalhador para determinar a data do pagamento. O depósito é feito pela Caixa Econômica Federal em uma conta corrente ou poupança existente para os clientes do banco. Para aqueles que não são clientes do banco, o depósito é realizado em uma conta poupança digital, que pode ser acessada através do aplicativo Caixa Tem.

No entanto, se o pagamento não for depositado em nenhuma conta, o trabalhador pode retirá-lo usando o Cartão do Cidadão em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências. Se o trabalhador não possuir o Cartão do Cidadão, ainda pode receber o pagamento em qualquer agência da Caixa, desde que apresente a documentação apropriada.

Sobre o Pasep

Já o Pasep, é voltado para servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais. Diferente do PIS, o Pasep organiza a ordem de pagamento com base no último número de inscrição no programa. O pagamento é depositado em uma conta corrente ou poupança existente para clientes do Banco do Brasil.

No caso de trabalhadores que desejem receber o valor em outro banco, é possível solicitar uma transferência para o banco de preferência pelo site “bb.com.br/pasep” ou por um caixa eletrônico do BB. Se o pagamento não for depositado em nenhuma conta, o trabalhador deverá procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Para obter mais informações, o trabalhador pode ligar para o telefone 0800-729 00 01.

Os trabalhadores devem estar atentos ao calendário de pagamentos do PIS e do Pasep, que varia de acordo com o mês de nascimento ou o número de inscrição, respectivamente. É essencial que os trabalhadores saibam quando podem esperar seu pagamento para poderem planejar suas finanças pessoais e fazer uso eficaz do abono salarial. O pagamento do PIS/Pasep é um benefício valioso que pode oferecer um alívio financeiro bem-vindo a muitos trabalhadores brasileiros.

