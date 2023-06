Lista do CARRO ZERO mais barato sai na quarta-feira; veja o que se sabe

Carro mais barato – O prazo para as montadoras de veículos comunicarem ao governo brasileiro sua participação no novo programa de subsídios para automóveis encerra-se hoje, dia 12 de junho. Este programa, anunciado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), promete reduzir os preços de determinados veículos em até R$ 8 mil. A lista completa de empresas participantes e os modelos de veículos que se beneficiarão dos descontos será divulgada na próxima quarta-feira, dia 14 de junho.

Foto: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Carro zero deve ficar mais barato em junho

Esse plano de subsídios para automóveis, conduzido pelo MDIC sob a liderança de Geraldo Alckmin, foi delineado em resposta a um pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que expressou preocupação com os preços elevados dos automóveis no Brasil. O programa, que visa facilitar a compra de veículos por parte da população, varia o desconto concedido de R$ 2 mil a R$ 8 mil, dependendo do preço do veículo, que não pode exceder R$ 120 mil.

A medida não se limita a carros de passeio. Caminhões, vans e ônibus também estão incluídos no programa, com uma parcela significativa dos subsídios destinados a esses tipos de veículos. Do total de R$ 1,5 bilhão reservado pelo governo para o programa, R$ 500 milhões serão direcionados para automóveis, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para vans e ônibus. O programa permanecerá em vigor até que os R$ 1,5 bilhão sejam totalmente utilizados.

Nos primeiros 15 dias do programa, as vendas de carros com desconto serão exclusivamente para pessoas físicas. Este prazo pode ser estendido por até 60 dias, dependendo da resposta do mercado. Após esse período, as empresas também poderão se beneficiar do programa. As empresas do setor automotivo que concederem o desconto na venda ao consumidor receberão um crédito tributário em troca.

Modelos com preço reduzido

Estima-se que mais de 30 modelos de carros vendidos no Brasil, de pelo menos 10 montadoras diferentes, estejam dentro da faixa de preço elegível para o programa, de acordo com um levantamento realizado pelo portal de notícias G1. A análise levou em consideração a região de São Paulo e os preços iniciais sugeridos pelas montadoras em seus sites.

Na última semana, diversas montadoras começaram a anunciar pacotes de incentivos econômicos para a compra de carros novos, em antecipação ao lançamento oficial do programa de subsídios. Algumas ofertas incluem modelos disponíveis por menos de R$ 60 mil e descontos que chegam a até R$ 21 mil.

O programa de subsídios é uma estratégia proativa para aumentar a acessibilidade de veículos para a população brasileira, reduzindo o custo de compra e incentivando o setor automobilístico. Com os detalhes finais do programa a serem revelados nos próximos dias, os consumidores estão ansiosos para ver quais montadoras participarão e quais modelos específicos de veículos estarão disponíveis com descontos.

