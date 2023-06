1.335 VAGAS em cursos gratuitos do IFSP; como se inscrever

O Mercado de trabalho, a cada dia que se passa, vira um verdadeiro oceano vermelho, onde quem possui mais habilidades consegue obter os melhores cargos e salários do mercado. Então, para conseguir ‘concorrer’ de igual para igual, é importante sempre ir se aperfeiçoando e aprendendo novas habilidades, a melhor maneira de fazer isso, é através de cursos. Pensando nisso, o IFSP acaba de abrir mais de 1.300 vagas em diversos cursos que irão proporcionar para todos um leque de conhecimento e experiências que pode agregar bastante ao currículo, confira como se inscrever.

São várias as modalidades de cursos ofertadas

São duas as modalidades que serão ofertadas, a saber: presencial e online. E a depender da modalidade, a maneira para se inscrever também muda. Com o advento da tecnologia, promover a oferta de cursos EAD é de suma importância, principalmente, para democratizar o acesso à educação.

Os cursos presenciais serão de formação continuada e de livre extensão, ambos possuem vagas limitadas, então, é importante que os interessados realizem a inscrição o quanto antes.

Já os EAD, são de formação inicial e também possuem alguns de extensão. Os de formação inicial são importantes, sobretudo, para quem ainda não possui experiências profissionais, assim, o estudante já consegue ter uma noção antes mesmo de ingressar no mercado de trabalho.

Quais cursos estão disponíveis?

São vários os cursos disponíveis, lembrando que eles podem ser presenciais ou EAD, cada curso possui sua modalidade, os principais são:

Auxiliar de Laboratório Químico (20 vagas);

Libras Intermediário (25 vagas);

Inglês Básico II (30 vagas);

Libras Básico (30 vagas);

“A Música na História: perspectivas sobre a música popular brasileira” (30 vagas);

Auxiliar administrativo (400 vagas);

Desenvolver Android Básico (80 vagas);

Introdução à Economia Solidária (25 vagas);

Antirracismo na educação básica: desafios e possibilidades na construção de práticas pedagógicas (50 vagas);

Desenvolvedor Android (80 vagas);

Fotografia Digital (40 vagas);

Marketing de Serviços (240 vagas).

Como se inscrever nos cursos?

Como salientado, a depender da modalidade de curso escolhida, é preciso realizar uma inscrição específica e o processo seletivo é variado também. Para os cursos presenciais, as inscrições devem ocorrer na Coordenadora de Extensão (CEX) do IFSP Capivari, o endereço é: Avenida Doutor Ênio Pires de Camargo, 2971, Bairro Ribeirão, Capivari, SP.

Já para quem deseja se inscrever para os cursos que serão EAD, o processo é mais simples, basta entrar no site do IFSP e preencher o formulário eletrônico, lembrando que é preciso se atentar aos requisitos previstos no edital.

A seleção para os cursos também pode variar, no caso dos cursos EAD, a seleção será feita se baseando em uma carta de interesse, que os candidatos devem preencher. Ao passo que para os cursos presenciais, as inscrições irão ocorrer por onde de matrícula. Portanto, quanto antes os estudantes efetuarem a inscrição, maiores são as chances de entrarem no curso escolhido e dar um upgrade no currículo.