Desconto automático na CONTA DE LUZ; quem pode pedir?

Todos os meses os brasileiros precisam pagar contas pontuais, como por exemplo, a conta de luz, a depender do consumo de cada família, os valores podem ser exorbitantes. Todavia, o que poucos sabem é que há como conseguir um desconto automático na conta de luz, isto é, todos os meses, o titular do papel de energia paga bem menos, com redução de até 65%, confira como funciona o benefício e quem tem direito de usá-lo.

Confira quem tem direito a descontos exclusivos na conta de luz | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona o desconto na conta de luz?

O desconto em questão é mais um programa do Governo Federal, com a finalidade de ajudar os brasileiros a ter uma vida mais digna e oferecer descontos em uma conta pontual é uma das melhores maneiras que há. Vale lembrar que o desconto é proporcional ao valor gasto pela família em questão.

Há casos em que a família consegue descontos de até 100%, mas isso ocorre geralmente quando o consumo mensal é baixo. No geral, os descontos mais comuns são entre 30% e 50% e isso já ajuda bastante os beneficiários.

Para ter direito, basta ter cadastro ativo no CadÚnico, uma vez que ele é a porta de entrada para vários benefícios do Governo, o desconto na conta de luz é um exemplo. Além disso, é preciso cumprir todas as regras previstas.

Quais as regras para ganhar desconto na conta de luz?

A principal regra é: ter cadastro no CadÚnico e renda mensal de até meio salário mínimo, por pessoa. Acima disso, só em condições especiais, senão, não há como desfrutar do desconto automático.

Ou seja, caso a família receba mais do que meio salário por pessoa, o máximo que ainda é tolerado é três salários, mas com a condição que no núcleo familiar haja algum membro que possua alguma deficiência física e o tratamento necessite do uso de energia elétrica para ligar aparelhos.

Por fim, pessoas deficientes e idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada também podem solicitar o desconto.

Como se inscrever para receber o desconto na conta de luz?

Antigamente, era comum o beneficiário ir até a companhia elétrica solicitar o famoso ‘baixa renda’, para obter desconto, mas em 2022 o cenário mudou e a maneira que as pessoas solicitam o desconto mudou completamente.

Isto é, agora ele já vem automaticamente na conta de luz de cada família, desde que ela cumpra todos os requisitos necessários para receber o benefício. Caso você esteja dentro dos requisitos mas não tenha o desconto, é provável que o seu CadÚnico não esteja atualizado.

Para atualizar, é preciso que o titular do benefício compareça presencialmente até uma unidade do CRAS, a fim de efetuar a atualização. Lembrando, que o cadastro precisa ser atualizado a cada dois anos, caso isso não ocorra, é possível que haja a perda de benefícios.