10,5 milhões de TRABALHADORES têm dinheiro parado no PIS/PASEP; como sacar?

Foi divulgado pela Caixa Econômica Federal que diversos trabalhadores possuem saldo de cotas de abono salarial do PIS/PASEP parado. Os beneficiários têm até o dia 05 de agosto para fazerem os saques dos valores pelo aplicativo do FGTS.

São cerca de 10,5 milhões de pessoas com saldo disponível, totalizando R$ 25 bilhões em recursos de cotas. Mais informações sobre quem tem direito a esses valores, como consultá-lo e sua retirada podem ser encontrados no artigo a seguir.

O abono PIS/PASEP é um direito dos trabalhadores CLT | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Trabalhadores com direito às cotas PIS/PASEP

O PIS/PASEP se trata de recursos dos brasileiros que trabalham com carteira assinada. Muitos já conhecem as regras para receber o PIS/PASEP, no qual, pessoas com inscrição há pelo menos cinco anos e que recebem até dois salários-mínimos e que trabalharam, no mínimo, um mês no ano-base de pagamento tem direito ao benefício.

Esses valores que estão parados são para aqueles que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988 e que ainda não tenham sacado esses valores. Vários trabalhadores não têm ciência desses valores parados. Eles podem ser de grande valia como, por exemplo, para ajudar a pagar contas em atraso.

No caso dos falecidos, os valores podem ser recebidos pelos seus dependentes, claro que se forem herdeiros comprovados. Basta seguir o passo a passo que está no tópico a seguir e ter a comprovação de parentesco.

Como as cotas do PIS/PASEP podem ser sacadas

Para saber se os trabalhadores ou dependentes têm direito a essas cotas e fazer as movimentações, basta baixar o aplicativo do FGTS como mostrado a seguir:

Primeiramente, acesse o aplicativo em “Entrar no aplicativo”, fazendo o login com os dados cadastrais;

Agora, o trabalhador deve clicar em “Meus Saques” na parte inferior da tela;

Selecionar a opção “Outras situações de saques”;

Rolar a tela para baixo até chegar na opção “PIS/PASEP”. Esta modalidade é destinada ao trabalhador que tem cotas, no caso dos falecidos, clicar em “PIS/PASEP – Falecimento do trabalhador”;

Ler todas as instruções e clicar em “Solicitar Saque”.

Após essas etapas, basta enviar os documentos solicitados e concluir a solicitação do saque das cotas. É preciso cadastrar uma conta bancária na titularidade do trabalhador para receber o saldo, isso pode ser feito em “Meus saques” e “Minha conta bancária”.

Se o trabalhador preferir realizar o saque presencialmente, pode sacar até R$ 3 mil em terminais da Caixa ou nas casas lotéricas com o cartão cidadão. Os valores podem ser sacados até 05 de agosto. Caso o dinheiro não seja sacado, os recursos voltarão para o Tesouro Nacional.

Esse dinheiro será bem-vindo para os milhares de trabalhadores que realizaram atividade CLT e não esperavam por este valor. Para aqueles que têm dúvidas sobre as cotas do PIS/PASEP, pode ligar no central de atendimento da Caixa, sendo nos seguintes telefones:

Capitais e regiões metropolitanas: 4004 – 0104; Demais regiões: 0800 104 0104.

