Revelado o dia que você receberá a restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal já tinha divulgado desde o mês passado para o pessoal conseguir fazer a consulta no primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2023. O pagamento teve início no dia 31 de maio, assim que acabou o prazo da declaração do Imposto de Renda.

Vale ressaltar que o pagamento aos contribuintes será feito em cinco lotes. Confira o texto abaixo para saber quais as datas.

confira a ordem dos pagamentos e a data. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Consultar a restituição

Como informado acima, a restituição é feito em 5 lotes, onde o primeiro vai contemplar cerca de 4.129.925 contribuintes, esse é o maior montando que já foi registrado durante esses anos, ou seja, é um total de R$ 7,5 bilhões. Lembrando que além das restituições ao ano corrente, vai ser incluído no pagamento as restituições remanescentes dos anos anteriores.

Essa consulta da restituição pode ser feita no site da Receita Federal, e pode fazer esse aceso pelo portal através do link: www.gov.br/receitafederal. Quando entrar no site é só clicar em “meu imposto de renda” e depois em “consultar restituição” para conseguir verificar a disponibilidade do valor.

Quem são os beneficiários do primeiro lote?

Os beneficiários do primeiro lote sçao aqueles que fizeram a declaração pré-preenchida ou escolheram o recebimento via PIX, o primeiro grupo é formado por:

246.013 idosos acima de 80 anos

2.464.031 contribuintes entre 60 e 79 anos

163.859 contribuintes com deficiência física ou mental ou portadores de doenças graves

1.052.002 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério

204.020 contribuintes que não possuem prioridade legal, porém fizeram a declaração pré-preenchida ou recebimento via pix.

Veja também: Anúncio público: liberação para consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda

Pagamento da restituição

1º lote: 31 de maio

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto

5º lote: 29 de setembro

O pagamento é feito na conta bancária informado pelo contribuinte quando preenche a declaração do Imposto de Renda. Se acontecer algum erro e o crédito não for depositado, o contribuinte pode reagendar esse pagamento através desses canais:

Portal BB: https://www.bb.com.br/irpf

Central de Relacionamento BB: 4004-0001 (capitais)

0800 729 001 (para outras localidades)

0800 729 0088 (para deficientes auditivos).

O governo está com expectativa de receber entre 38,5 milhões e 39,5 milhões de declarações neste ano, isso vai representar um aumento de 36,3 milhões de declarações entregues ao ano de 2022.

Veja também: Você pode ficar FORA dos concursos se esqueceu de declarar o Imposto de Renda