ChatGPT proibido! Grandes empresas barraram uso da IA por seus funcionários

A tecnologia está avançando a cada dia, e até mesmo as pessoas que não querem se envolver acabam sendo obrigados a se adaptarem com essa tecnologia. Recentemente, saiu a novidade do ChatGPT, e desde então alguns setores comerciais e economias se posicionaram sobre o assunto e anunciaram a proibição dessa tecnologia em seus setores, como justificativa a segurança dos dados de seus clientes.

A tecnologia é boa, porém não é 100% confiável, e esses setores estão com medo de apostar nessa inteligência e colocar em risco os dados de seus clientes. Dentre eles estão:

Appe, Samsung, Amazon e os bancos como J.P, Morgan, Deutsche Bank, Citi, Verizon, empresa de telecomunicações como Accenture.

Segurança dos clientes

A Inteligência Artificial é um desenvolvimento da OpenIA, e por mais que já está sendo bastante comentada ainda é algo que está ganhando espaço em alguns lugares e áreas, pois com esse sucesso as empresas estão bastante preocupadas com o que pode acontecer, principal com os dados de seus clientes por isso priorizam a segurança.

Ao mesmo tempo que afirmam que desejam essa segurança não descartam totalmente a ideia de usar a inteligência artificial futuramente, eles estão estudando formas que como adotar a IA em seu sistema.

Inteligência Artificial (IA)

No momento, não é somente o ChatGPT que está gerando dúvidas entre as empresas, porque a Inteligência Artificial é grande e possui várias ferramentas, como por exemplo o Bard, criado pela plataforma do Google, essas ferramentas também estão sendo observadas com um ar de desconfiança.

A tecnologia é boa, mas também pode ser preocupante quando não conhece o que pode fazer com ela, especificamente a ferramenta da OpenIA, pois no momento as empresas não estão adotando a prática e argumentando que preferem priorizar a segurança dos clientes.

Deutsche Bank informa “Bloqueamos o site enquanto avaliamos a melhor forma de usar esses tipos de recursos. Portanto, é uma proteção contra vazamento de dados, em vez de uma visão sobre a utilidade da ferramenta”.

O Google e a Microsoft estão trabalhando nesse cenário para conseguir desenvolver o mecanismo da inteligência artificial que estão sendo aplicados aos e-mails, documentos, mensagens e outros. No entanto, o plano futuro é que todas as empresas ou a maioria busquem aderir essa prática em seus sistemas.

Roubo de empregos

Outro ponto que está preocupando as pessoas sobre a Inteligência Artificial é sobre o emprego. Com a tecnologia avançado, pessoas podem começar a serem despedidas em troca pelo uso de robôs para fazer determinados trabalhos e isso não está muito distante de acontecer, é por isso que a inteligência artificial é tão temida, mas ao mesmo tempo respeitada pelos seus estudos e avanços.

