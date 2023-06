Pix mudará DE NOVO! Banco Centra anuncia pacote de ferramentas

Uma inovação que mudou o Brasil foi o PIX, um modo de pagamento totalmente instantâneo e que tem facilitado a vida do ser humano, de empresas e comércios. Um pagamento que desde o seu lançamento fez a sociedade mudar seu comportamento e ir para a transformação digital no mercado financeiro.

Recentemente, o Banco Central compartilhou que está estudando novas funções para esse tipo de modalidade, então nem novidade chegando por aí. Estão se destacando o pix automático e o pix internacional, isso já está gerando expectativa na população a espera de mais praticidade e agilidade.

Outras novidades dessa modalidade podem chegar em breve, que são as transferências internacionais e também o suporte em marketplaces, que está ganhando popularidade, para conseguir expandir o número de lojas para esse formato de pagamento instantâneo.

Banco Central anuncia novidades

Esse anúncio foi feito pelo próprio executivo Carlos Brandt do Banco Central, durante o evento Criptorama Brasília neste ano, Carlos aproveitou a oportunidade para falar um pouco sobre as novas funcionalidades do PIX nos próximos meses.

Carlos comentou “O PIX não serve ainda para qualquer tipo de pagamento. Estamos no caminho, é uma construção, para poder ir incorporando o PIX para outros casos de uso que ainda não atende ou que não atende bem”.

PIX automático

O pix automático, que é um lançamento que está chegando, deve funcionar semelhantemente ao pagamento de débito automático, ou seja, a pessoa vai poder cadastrar uma conta fixa, como de internet e assim todos os meses o valor será descontado automaticamente no qual o pix foi cadastrado.

Tudo isso para trazer praticidade aos usuários e assim não precisa pagar mensalmente as suas contas de forma manual. O pix já é conhecido como um sistema de pagamentos instantâneos totalmente desenvolvido pelo Banco Central do Brasil, ao qual foi lançado no mês de novembro de 2020, o pix permite que as transações financeiras sejam realizadas de forma rápida e segura, em qualquer dia da semana.

PIX

O pix é usado por quase todas as pessoas hoje em dia, pois permite fazer transferências entre pessoas, empresas, comércios de forma eletrônica, excluindo a necessidade de imprimir um boleto, sair de casa para fazer um pagamento ou o uso de cartões.

Para usar o pix basta cadastrar uma chave (e-mail, número do telefone, CPF/CNPJ ou uma chave aleatória que o próprio aplicativo que está usando pode gerar.

