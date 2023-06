WhatsApp lançará função para manter usuário 100% ANÔNIMO

O aplicativo WhatsApp é o maior aplicativo mensageiro do mundo, é o mais utilizado e quem vem a cada dia trazendo mais atualizações para melhorar a experiência dos usuários. Atualmente, o aplicativo se tornou o “queridinho” não somente da juventude, os adultos e idosos também pela sua praticidade e facilidade de mexer dentro do app.

Mensagens rápidas, ligações por vídeo chamada, tudo isso são fatores que ajudam a ter uma comunicação rápida e melhor, além de facilitar a comunicação com a pessoa que deseja, estando próxima ou não. O que chama atenção no WhastApp é que ele prioriza uma questão importante, que é a privacidade o usuário.

E as novas atualizações tem reforçado mais, estamos falando do novo recurso username (nome de usuário). O site WABetaInfo que divulgou a informação disse que o recurso foi encontrado na versão beta no Android e, atualmente, está passando por alguns testes, mas ela já criou expectativas nos usuários.

confira o novo recurso do WhatsApp. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como funciona essa ferramenta?

Não podemos confirmar ponto por ponto como essa ferramenta vai funcionar porque ainda está em período de testes, porém podemos destacar que o print de tela através desse novo recurso foi vazado nas redes sociais e aparentemente mostra que a ideia é que a pessoa tenha um nome único de usuário.

Muitas pessoas comentaram que esse recurso é parecido com “@” do aplicativo Instagram, ou seja, o nome do usuário do WhatsApp deve ser feito nas configurações na parte do “Perfil”.

Visão dos especialistas

Os especialistas da área comentaram que esse novo recurso é a partir de uma mudança de comportamento das pessoas, pois mostram a necessidade de adicionarem outros contatos sem precisar passar o contato do telefone, principalmente quando for uma pessoa desconhecida.

Podemos comparar essa ferramenta com o recurso que tem no Telegram, pois ele já tem. Essa mudança de comportamento fez perceber que os usuários estão buscando ter mais privacidade, por isso que a pessoa ter que compartilhar o número do seu celular para poder trocar mensagens é algo que pode acabar tirando o usuário do app por não querer fazer mais isso.

WhatsApp tem outros objetivos que chamam atenção

O WhatsApp não quer ser apenas o melhor aplicativo mensageiro que existe hoje em dia, eles desejam lançar esse recurso para se superar e alcançar um superapp, como por exemplo o WeChat, que foi desenvolvido na China, pela empresa Tencent.

O WeChat já está popular entre os chineses, isso porque esse aplicativo vai permitir que o usuário tenha um CR Code único que após ser escaneado vai ser direcionado para a página dos amigos. Além de poder trocar mensagens, o WeChat pode também agendar consultar, alugar bicicletas, reservar um hotel de viagem e outros.

Ou seja, o WhatsApp está trabalhando para garantir um estilo de vido mais privado para seus usuários, sem colocar a sua segurança em risco.

